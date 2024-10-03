الأردن وسوريا يبحثان التصعيد بالمنطقة وتهيئة العودة الطوعية للاجئين

وطنا اليوم:أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع نائب الرئيس السوري فيصل مقداد، بحث معه خلاله جهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية بما يحفظ وحدة سوريا وتماسكها، ويعيد لها أمنها واستقرارها، ويهيئ ظروف العودة الطوعية للاجئين.

وبحث الصفدي مع المقداد مخرجات الاجتماع الذي عقده الصفدي مع وزير الخارجية السوري بسام صباغ على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ ٢٨ أيلول ٢٠٢٤. وهنأ الصفدي المقداد خلال الاتصال على توليه موقعه الجديد نائباً لرئيس الجمهورية العربية السورية.

كما بحث الصفدي والمقداد التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، وأكدا ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان وضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.

وبحث الصفدي ومقداد عدداً من القضايا الثنائية، واتفقا على إدامة قنوات التواصل لتطوير العلاقات الثنائية وفي جهود حل الأزمة السورية.