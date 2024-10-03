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السفير العضايلة: الأردن يقف إلى جانب لبنان وشعبها

منذ ساعة واحدة
السفير العضايلة: الأردن يقف إلى جانب لبنان وشعبها

وطنا اليوم_ القاهرة (3 تشرين الأول 2024) – أكد مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة وقوف الأردن مع لبنان وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها والرفض التام للعدوان الإسرائيلي عليها.

 

وشدد العضايلة، الذي ترأس الوفد الأردني المشارك في أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائم حول الأوضاع في لبنان، على تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التبعات الكارثية لعدوانها الغاشم الذي تشنه على لبنان، وعلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي فوراً للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار وتنفيذ القرار 1701.

 

وعرض للمساعدات الإنسانية التي أرسلها الأردن، وبتوجيهاتٍ من جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى لبنان، للمساعدة في التخفيف من تبعات الحرب على الشعب اللبناني الشقيق، وتقديم أي مساعدات طبية يحتاجها القطاع الطبي اللبناني، حيث وصل عدد الطائرات التي أرسلتها المملكة لمساعدة الشعب اللبناني الشقيق إلى أربع طائرات محملة بالمساعدات الإنسانية والطبية اللازمة لمساعدة لبنان الشقيق في ظل الظروف التي يواجهها.

 

وقال العضايلة إن الأردن يقف مع إطلاق حملة دولية لتوفير المساعدات الإنسانية للبنان، الذي يواجه تحديات كبيرة في توفير الاحتياجات والمتطلبات لأكثر من مليون نازح هجّروا من بيوتهم.

 

ويأتي اجتماع جامعة الدول العربية، الذي عقد اليوم الخميس على مستوى المندوبين في دورة غير عادية ترأسها اليمن رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة، بدعوة من جمهورية العراق وتأييد جميع الدول الأعضاء لبحث الوضع الإنساني في لبنان، وكيفية مساعدة النازحين واللاجئين وإيصال المساعدات الطبية والغذائية العاجلة إلى المتضررين هناك.

 

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