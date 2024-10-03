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وفد من حماس يلتقي الرئيس الإيراني في الدوحة

منذ 9 ثواني
وفد من حماس يلتقي الرئيس الإيراني في الدوحة

وطنا اليوم:التقى وفد من قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) برئاسة رئيس مجلس شورى الحركة محمد درويش، مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في العاصمة القطرية الدوحة.
وبحث الطرفان مجمل التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، خصوصا العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة والذي تطور إلى عدوان موسع يستهدف مناطق مختلفة من لبنان.
وأكد وفد حركة حماس على العلاقة الاستراتيجية مع الجمهورية الإسلامية ومحور المقاومة، مشيدا بما يتم من إسناد للشعب الفلسطيني في معركته المفتوحة أمام العدو الصهيوني، وما تم من ثأر لاغتيال الشهيد إسماعيل هنية في طهران، وذلك عبر هجوم صاروخي نفذته القوات المسلحة الإيرانية ضد مواقع وأهداف للاحتلال، مما كان له إنجاز مهم في تعزيز الردع لدى جبهة المقاومة.
وضم وفد حركة حماس عددا من قادة الحركة: خالد مشعل، وخليل الحية، وحسام بدران، ومحمد نصر.


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