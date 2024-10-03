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ميقاتي: تشديد الإجراءات الأمنية عند معبر المصنع

منذ دقيقة واحدة
ميقاتي: تشديد الإجراءات الأمنية عند معبر المصنع

وطنا اليوم:وجهت رئيسة قسم الإعلام العربي في جيش الاحتلال الإسرائيلي إيلا ، اليوم الخميس، رسالة الى الحكومة اللبنانية على لسان الجيش الاسرائيلي عبر منصة X تاليا مفادها :
” جيش الدفاع يحث دولة لبنان على إجراء تفتيش صارم للشاحنات المارة عن طريق المعابر المدنية وإعادة الشاحنات والمركبات التي تحتوي على الوسائل القتالية إلى سوريا”.
وأكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أن الجيش شدد من إجراءاته الأمنية على المعابر الحدودية لا سيما عند معبر المصنع.
وأضاف ميقاتي في بيان للحكومة اليوم الخميس، أنه أوعز للجيش اللبناني والأمن العام، بمزيد من التشدد في الإجراءات الأمنية المتخذة على الحدود اللبنانية – السورية بعد مزاعم إسرائيلية عن استخدام معبر المصنع لنقل وسائل قتالية إلى لبنان.


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