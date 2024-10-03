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مقتل جندي لبناني و4 مسعفين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

منذ ساعة واحدة
مقتل جندي لبناني و4 مسعفين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

وطنا اليوم:أعلن الجيش اللبناني اليوم الخميس، مقتل جندي وإصابة آخر في غارة إسرائيلية أثناء قيامه بمهمة إخلاء وإنقاذ مع الصليب الأحمر اللبناني في جنوب البلاد.
وقال الجيش في منشور على منصة “إكس”: “استشهد أحد العسكريين وأصيب آخر بجروح نتيجة اعتداء من جانب العدو الإسرائيلي وذلك أثناء تنفيذ مهمة إخلاء وإنقاذ بمشاركة الصليب الأحمر اللبناني في بلدة الطيبة – مرجعيون”.
كما أفاد مسؤولون بأن 4 مسعفين لقوا حتفهم في غارة إسرائيلية خلال إجلاء الجرحى في جنوب لبنان.
وكان مصدر في الجيش اللبناني قد أكد أن قواته تعيد التمركز قرب الحدود في جنوب لبنان على وقع الإعلان عن”عمليات محدودة” تنفّذها القوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية.
وقال المصدر إن “قوات الجيش اللبناني تعيد التمركز وتجميع القوى” في أجزاء من جنوب لبنان قرب الحدود مع إسرائيل.
وقتل أول جندي لبناني في 5 ديسمبر إثر تعرّض مركز للجيش في منطقة العديسة الحدودية لقصف إسرائيلي، أدى كذلك إلى إصابة 3 عسكريين بجروح.


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