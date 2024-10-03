بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

مقتل مستشار بالحرس الثوري بضربة إسرائيلية على دمشق

منذ دقيقة واحدة
مقتل مستشار بالحرس الثوري بضربة إسرائيلية على دمشق

وطنا اليوم:ذكرت شبكة أخبار الطلبة الإيرانية اليوم الخميس، أن مستشارا عسكريا بالحرس الثوري الإيراني توفي متأثرا بجراحه التي أصيب بها في غارة جوية إسرائيلية على العاصمة السورية دمشق يوم الاثنين.
وذكرت الشبكة الإخبارية أن المستشار العسكري يدعى ماجد ديواني، دون تقديم المزيد من التفاصيل.
ويبدو أن الهجوم مماثل لذلك الذي تحدثت عنه وسائل إعلام سورية رسمية يوم الثلاثاء، وذكر الإعلام السوري وقتها أن 3 مدنيين قٌتلوا وأُصيب 9 آخرون في غارة جوية إسرائيلية على العاصمة السورية دمشق.
وذكرت يوم الثلاثاء أيضا أن الدفاعات الجوية السورية اعترضت أهدافا معادية فوق محيط دمشق 3 مرات متتالية في ليلة واحدة بعد سماع دوي انفجارات في العاصمة.
وردا على سؤال عما ورد من أنباء عن هذا الهجوم، قال الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء إنه لا يعلق على تقارير وسائل إعلام أجنبية.
وتشن إسرائيل غارات على أهداف مرتبطة بإيران في سوريا منذسنوات، لكنها صعدت هذه الغارات منذ هجوم حركة حماس عليها في السابع من أكتوبر.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:30

وسائل إعلام إسرائيلية : حدث غير عادي على الجبهة الشمالية

14:23

ليست اسرائيل فقط قادرةً

14:17

وزير العمل : ملتزمون بشراكة حقيقية مع القطاعات التجارية لدعم الاقتصاد الوطني

14:14

وزير الاستثمار وسفير الاتحاد الأوروبي يبحثان مع مسؤولي البوتاس العربية خطط الشركة التوسعية في السوق الأوروبي

14:08

تجهيز 10 مراكز أمنية لخدمة ذوي الإعاقة في المملكة

14:04

99 شهيدا و169 مصابا بـ8 مجازر في غزة خلال 24 ساعة

14:00

جيش الاحتلال يعلن رسمياً اغتيال رئيس حكومة حماس في غزة

13:04

الاحتلال يتهم حزب الله بتهريب السلاح من سوريا

12:53

وزير الداخلية يترأس اجتماعا لبحث خطط التعامل مع الظروف الجوية في ‏فصل الشتاء

12:50

وزير الطاقة يفتتح أول مشروع لتوليد الكهرباء باستخدام الغاز الأردني بالموقر

12:44

استشهاد صاحب أشهر صورة في الانتفاضة الفلسطينية الثانية

12:41

احتجاج أمام مقر الجامعة العربية في تونس بسبب صمتها

وفيات
وفيات الخميس 3-10-2024وفيات الأربعاء 2-10-2024النائب الأسبق محمد أرسلان في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 1-10-2024وفيات الاثنين 30-9-2024