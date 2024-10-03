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وسائل إعلام إسرائيلية : حدث غير عادي على الجبهة الشمالية

منذ 15 دقيقة
وسائل إعلام إسرائيلية : حدث غير عادي على الجبهة الشمالية

وطنا اليوم:أعلن حزب الله اللبناني أنه فجّر عبوتين ناسفتين في قوة إسرائيلية أثناء تسللها اليوم الخميس عبر الحدود، وقصف مدينة طبريا ومستوطنات الجليل بعشرات الصواريخ، بينما تجددت الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق أخرى في لبنان.
وقال الحزب في بيان إن القوة الإسرائيلية تسللت إلى محيط بلدة مارون الراس بجنوب لبنان، حيث جرى تفجير العبويتين فيها.
من جهته، قال مصدر أمني لبناني إنه تم تفجير عبوة ناسفة ثالثة بقوة من لواء غولاني في البلدة نفسها.
في المقابل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع “حدث خطير وغير عادي” في الشمال اليوم، وقالت إن مروحيات تنقل جنودا قتلى وجرحى بعد حدث أمني صعب.
وأضافت أن الحدث الأمني في الشمال قد يكون مرتبطا بلواء غولاني.


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