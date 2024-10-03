وزير الاستثمار وسفير الاتحاد الأوروبي يبحثان مع مسؤولي البوتاس العربية خطط الشركة التوسعية في السوق الأوروبي

وطنا اليوم:بحث رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب، والرئيس التنفيذي للشركة الدكتور معن النسور، مع وزير الاستثمار، مثنى الغرايبة، وسفير الاتحاد الأوروبي في عمّان، بيير كريستوف تشاتزيسافاس، خلال زيارتهما لمقر “البوتاس العربية” في عمّان” سبل التعاون المشترك وخطط الشركة التوسعية في السوق الأوروبي.

وكانت شركة البوتاس العربية قد أسست خلال العام الجاري شركة “البوتاس العربية – أوروبا” كجزء من استراتيجية الشركة للتوسع في الأسواق العالمية، وتعزيز تواجدها في السوق الأوروبية وزيادة مبيعاتها في هذه المنطقة الهامة، بهدف تحسين خدماتها للعملاء الأوروبيين من خلال إنشاء مراكز توزيع جديدة، ما يسهم في تقليل تكاليف النقل وتحسين سرعة وكفاءة عمليات التسليم.

وأكد الوزير الغرايبة أهمية شركة البوتاس العربية كأحد أهم الاستثمارات العربية الأردنية في المنطقة، مشيراً إلى الدور الكبير الذي تلعبه الشركة في دعم الاقتصاد الوطني الكلي، خاصة وأن الشركة تعد واحدة من الركائز الأساسية في قطاع صناعات الأسمدة والكيماويات، وهي تسهم في تعزيز احتياطيات العملات الأجنبية ودعم نمو الاقتصاد الوطني ، مبيناً أن الحكومة ملتزمة بتقديم كل الدعم اللازم للشركة من خلال توفير التسهيلات التي تساعدها على توسيع استثماراتها في الداخل والخارج، بما يضمن استدامة نموها وتعزيز قدرتها التنافسية.

وأشاد الغرايبة بالتوجه الاستراتيجي الذي تتبعه شركة البوتاس العربية نحو تعزيز وجودها في أوروبا من خلال تأسيس الشركة التابعة الجديدة، معتبراً ذلك مثالاً يحتذى به للشركات الأردنية الأخرى التي تسعى للتوسع في الأسواق الدولية.

من جانبه، أكد المهندس أبو هديب، على الأهمية الاستراتيجية للسوق الأوروبية بالنسبة لشركة البوتاس العربية، مشيراً إلى أن التواجد القوي في هذه المنطقة يساعد على تنويع مصادر الدخل وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على الأسواق التقليدية، لافتاً إلى أن زيادة صادرات شركة البوتاس العربية إلى السوق الأوروبي رفع حجم الصادرات الأردنية وكان له الأثر الإيجابي على الميزان التجاري.

وأوضح المهندس أبو هديب أن نجاح ” البوتاس العربية” في التوسع إلى أسواق جديدة يعكس استراتيجيتها الواضحة للنمو وتعظيم العوائد من خلال تنويع المنتجات والتموضع في الأسواق ذوات العوائد السعرية المرتفعة، لافتاً إلى أن إدارة الشركة أدركت مبكراً أهمية تنويع الأسواق وتوزيع مبيعاتها على مستوى عالمي لضمان استقرار الشركة في مواجهة التحديات الجيوسياسية التي قد تؤثر على تجارة البوتاس، سواء في البحر الأسود أو في منطقة الشرق الأوسط.

وبين المهندس أبو هديب أن شركة البوتاس العربية هي الشركة الوحيدة في المنطقة العربية التي تنتج مادة البوتاس بأنواعها المختلفة وتعد سادس أكبر منتج لهذه المادة على مستوى العالم، فيما تصدر أكثر 90٪ من منتجاتها إلى أكثر من 30 دولة تمتد عبر إفريقيا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط، موضحاً أن الشركة تعمل حالياً على تنفيذ مشاريع رأسمالية تسهم في تعزيز تنافسيتها على المستوى العالمي، مع التركيز على تقديم منتجات ذات جودة عالية.

أما الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، الدكتور معن النسور، فأوضح أن تأسيس “البوتاس العربية – أوروبا” يُعتبر خطوة مهمة على صعيد تحسين قدرات الشركة اللوجستية في أوروبا، حيث سيمكنها ذلك من التحكم بشكل أفضل في عمليات التخزين، والمناولة، وإعادة الشحن، بالإضافة إلى استئجار البواخر الصغيرة والبوارج النهرية، مبيناً أن هذا التوسع سيسهم في تحسين مرونة الشركة في التعامل مع الأسواق الأوروبية، ويتيح لها تقديم خدمات أفضل للعملاء هناك، بالإضافة إلى تحسين توزيع المنتجات وتقليل تكاليف النقل .

وأشار الدكتور النسور إلى أن إنشاء مرافق التخزين في مناطق مثل شمال غرب أوروبا هو بداية لتوسع أكبر يشمل مناطق أخرى في جنوب أوروبا بالتعاون مع شركة “كيمابكو”، مما يعزز من قدرة الشركة على التوسع في الأسواق الأوروبية مستقبلاً.

وأكد الدكتور النسور أن المنتجات عالية الجودة التي تقدمها شركة البوتاس العربية تلاقي استحساناً كبيراً في الأسواق الأوروبية الجديدة، مشيراً إلى أن استراتيجية الشركة تُركز على ترسيخ وجودها في السوق الأوروبي على المدى البعيد، مع الالتزام بتزويد العملاء الأوروبيين بمنتجات عالية الجودة وتلبية كافة متطلباتهم البيئية ومعايير الاستدامة، بالإضافة إلى تقديم خدمات متميزة تضمن أمن إمدادات البوتاس، لافتاً إلى أن الشركة نجحت بالفعل في بناء قاعدة عملاء قوية في أوروبا خلال الفترة الماضية، مما يمهد الطريق لتعزيز مكانتها وتوسيع نشاطها في هذا السوق الحيوي مستقبلاً.

من جانبه، أشار سفير الاتحاد الأوروبي، بيير كريستوف تشاتزيسافاس، إلى العلاقات القوية التي تربط الأردن بالاتحاد الأوروبي، وأعرب عن تقديره الكبير للدور الذي تلعبه شركة البوتاس العربية في تعزيز هذه العلاقات من خلال توسعها في السوق الأوروبية.

وأضاف تشاتزيسافاس أن تأسيس شركة البوتاس العربية – أوروبا يُعتبر خطوة مهمة لتعزيز العلاقات التجارية بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي. هذه الخطوة لا تدعم فقط التواجد الأردني في الأسواق الأوروبية، بل تسهم أيضاً في تقديم منتجات عالية الجودة للأسواق التي تعتمد بشكل كبير على استيراد الأسمدة.

كما أشاد تشاتزيسافاس بأداء شركة البوتاس العربية خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن إنشاء هذه الشركة التابعة سيعزز من قدرتها على تلبية احتياجات الأسواق الأوروبية بطريقة أكثر فعالية وكفاءة، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي يرحب بهذا التوسع ويعتبره جزءاً من الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

وحضر اللقاء نواب الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، وعدد من المسؤولين في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن