تجهيز 10 مراكز أمنية لخدمة ذوي الإعاقة في المملكة

وطنا اليوم:جهزت مديرية الأمن العام بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، 10 مراكز أمنية في مختلف محافظات المملكة، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على الخدمات كافة.

وأكد المجلس بحسب بيان صادر اليوم الخميس، أن تجهيز المراكز الأمنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على الخدمات، يأتي ضمن جهود مديرية الأمن العام الهادفة للارتقاء بمنظومة الخدمات الأمنية والإنسانية المقدمة للمواطنين بمختلف شرائحهم.

وأشار الى أن تجهيز هذه المراكز التي شملت كذلك على مركز إصلاح وتأهيل الهاشمية، يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مديرية الأمن العام والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، الهادفة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمتضمنة توفير خدمة استدعاء مترجمي لغة الإشارة في جلسات التحقيق التي يكون أحد أطرافها من الأشخاص الصم، وتوفير مركبات مهيأة لنقل الموقوفين والمحكومين ذوي الإعاقة.

وأضاف أن هذه المراكز ستعمل أيضا على تعزيز وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للمعلومات من خلال تحويل المطبوعات والمنشورات التوعوية التي تصدرها المديرية بالأشكال الميسرة وذلك بطباعتها بطريقة “برايل” أو خط مكبر أو توفيرها بصيغ إلكترونية وترجمتها بلغة الإشارة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الاطلاع عليها وفهم مضامينها وتوفير محاضر التحقيق بالأشكال الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح المجلس في بيانه، أن مديرية الأمن العام أولت عناية تامة وحرصت على تطبيق “كودة متطلبات البناء للأشخاص ذوي الإعاقة”، في تنفيذ مخططاتها ومشاريعها وتهيئة المباني لتشمل العلامات الأرضية الخاصة بالأشخاص المكفوفين ومواقف خاصة لمركبات الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير منحدرات آمنة ومداخل ومخارج مناسبة، إضافة إلى تهيئة المكاتب الخاصة باستقبال المراجعين.