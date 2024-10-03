جيش الاحتلال يعلن رسمياً اغتيال رئيس حكومة حماس في غزة

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال روحي مشتهى، رئيس حكومة حماس في قطاع غزة، وسامح السراج، المسؤول عن ملف الأمن لدى المكتب السياسي واللجنة التنفيذية، وسامي عودة، رئيس جهاز الأمن العام لدى حماس.

ووفقًا لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك، في بيان مشترك لهما، أن قوات الاحتلال تمكنت من اغتيال المسئول الكبير في حكومة حماس في غزة، روحي مشتهى، في ضربة إسرائيلية قبل عدة أشهر.

ووفقاً للجيش والشاباك، فإنه تم استهداف مشتهى بضربة في قطاع غزة قبل ثلاثة أشهر، إلى جانب مسؤولي حماس سامح السراج، الذي كان مسؤول عن الحقيبة الأمنية في المكتب السياسي لحماس، وسامي عودة، رئيس جهاز “الأمن العام” التابع لحماس.

من هو روحي مشتهى؟

روحي مشتهى من مواليد 1959 في حي الشجاعية بغزة. تم اعتقاله في عام 1988 بعد زواجه ببضعة أشهر، حيث أمضى في السجن مدة وصلت إلى ربع قرن، وذلك بعد انفجار قنبلة في يده أدت إلى بتر أصابعه.

شارك مشتهى في تأسيس جهاز المجد الأمني التابع لحركة “حماس”.

363 يوما من العدوان على غزة

دخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة يومه الـ363، وتزامن ذلك مع استمرار العدوان على لبنان، بعد إعلان جيش الاحتلال مقتل 8 جنود وإصابة 7 آخرين في مواجهات واشتباكات مع مقاتلي حزب الله على الحدود مع لبنان.

طوفان الأقصى

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها “السيوف الحديدية”، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.