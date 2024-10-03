الاحتلال يتهم حزب الله بتهريب السلاح من سوريا

وطنا اليوم:زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الخميس حزب الله اللبناني بتهريب الأسلحة من سوريا عبر معبر المصنع الحدودي.

وكان الاحتلال قصف عدة مرات معابر في سوريا بزعم تمرير السلاح عن طريقها إلى حزب الله في لبنان.

وطالب المتحدث باسم جيش الاحتلال الدولة اللبنانية بتفتيش المارة على المعابر المدنية، وإعادة أي شاحنات تحمل السلاح إلى سوريا.

وتابع: “بعد قصف معابره الحدودية يحاول حزب الله على مدار الأسبوع الأخير تنفيذ من خلال الوحدة 4400 التابعه له عمليات نقل وتهريب الوسائل القتالية الحساسة – منها الوسائل القتالية البرية والوسائل القتالية المخصصة لجبهة جنوب لبنان عبر معبر المصنع”.

وهدد الجيش بأنه “لن يسمح بتهريب هذه الوسائل القتالية ولن يتردد في التحرك إذا اضطر لذلك على غرار ما قام به طيلة هذه الحرب”.

الأسبوع الماضي، قال وزير النقل اللبناني علي حمية، إن ضربة إسرائيلية أصابت الطرف السوري من جسر صغير يشكل معبرا إلى لبنان.

وأضاف أنه لا يعرف على الفور ما إذا كان المعبر لا يزال صالحا للاستخدام.

من جانبه، اعترف الجيش الإسرائيلي بقصف المعبر، زاعما أنه استهداف بنية تحتية تستخدم لنقل الأسلحة من الأراضي السورية إلى حزب الله في لبنان.

وقالت وسائل إعلام لبنانية وسورية إن الغارة استهدفت الجانب السوري من المعبر وأدت إلى جرح عدد من المدنيين على المعبر.