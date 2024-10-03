وزير الداخلية يترأس اجتماعا لبحث خطط التعامل مع الظروف الجوية في ‏فصل الشتاء

وطنا اليوم:ترأس وزير الداخلية مازن الفرايه، في مبنى الوزارة ‏الخميس، اجتماع المجلس الأعلى للدفاع المدني الذي يضم ممثلي ‏عدد من الوزارات والمؤسسات والدوائر ذات الاختصاص، للوقوف ‏على أبرز الاستعدادات والتحضيرات والخطط التي وضعها المجلس ‏للتعامل مع الأحوال الجوية المتوقعة والظروف الطارئة خلال ‏فصل الشتاء المقبل.‏

وأكد الفرايه على ضرورة توحيد الجهود وزيادة ‏مستوى التنسيق ‏والتعاون بين جميع المؤسسات والتشاركية في ‏العمل بهدف الوصول الى التكاملية خدمة للوطن والمواطنين في ‏كافة الظروف وخاصة في الظروف الجوية الاستثنائية ومواجهة ‏الاحوال غير الاعتيادية.

وأشار إلى أهمية تفعيل الخطط الموضوعة من قبل ‏جميع ‏الجهات لهذه الغاية خاصة بعد أن جرى معالجة نقاط ‏الضعف التي ظهرت في السنوات السابقة وضرورة إدامة صلاحية ‏البنية ‏التحتية المتعلقة بالأنفاق وشبكات الصرف الصحي ، ‏‏وخطوط شبكات الكهرباء لتجنب وقوع الأعطال ‏الكهربائية ‏التي تتسبب في إعاقة سير الحياة العامة، ‏وفتح الطرق الرئيسة ‏والفرعية وتفقد السدود ‏ومصادر المياه والأودية والمناطق ‏المنخفضة ، وترحيل القاطنين في بيوت الشعر وبجانب السيول ‏إلى ‏مناطق آمنة لكي نتمكن من تقديم هذه الخدمات ‏للمواطنين ‏بالكفاءة والسرعة المطلوبتين.‏

وقال وزير الداخلية إن الوزارة تسعى إلى أن يكون تعامل الأجهزة ال‏حكومية المختصة مع فصل الشتاء ضمن إجراءات محددة ‏تمتاز ‏بالجاهزية العالية سواء من الطواقم الفنية أو الآليات ‏المتخصصة ‏للتعامل مع مستجدات الظروف الجوية، وضرورة ‏تنفيذ الخطة ‏الوطنية المنسقة لمواجهة الاحوال الجوية غير ‏الاعتيادية (2024-‏‏2025) المعدة من قبل المركز الوطني للامن ‏وادارة الازمات ‏بمشاركة الجهات المعنية.‏

كما أكد على تفعيل دور لجان الدفاع ‏المدني المحلية في ‏المحافظات والخطط الفرعية المعدة من قبلها والخاصة ‏بكل ‏محافظة، والتأكيد على تنفيذ إجراءات السلامة العامة ‏للأنماط ‏السياحية المختلفة مثل الرحلات وسياحة المغامرة ‏والترفيه ‏ومراعاة الظروف الجوية وتقلبات الطقس.

وجرى التأكيد كذلك ‏على ضرورة تفعيل الخطط الاعلامية بما يكفل تقديم النصائح ‏والارشادات للمواطنين حيال آلية وكيفية التعامل مع الظروف ‏الجوية غير الاعتيادية والدور المناط بالمواطنين أنفسهم ليكونوا ‏عوناً في سبيل التخفيف من الآثار المترتبة على هذه الظروف ‏خاصة وأن المواطن الأردني هو بالأساس مبادراً في تقديم العون ‏والإسناد بهذا الظرف وكذلك أهمية اعتماد النشرة الجوية ‏الصادرة عن مديرية الأرصاد الجوية.

مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة أكد على على جاهزية مديرية ‏الامن العام والاستعدادية التامة واشار الى كافة التطورات التي ‏شهدها جهاز الامن العام بكافة تشكيلاته والخطط الموضوعه ‏لغايات التعامل مع الظروف الجوية غير الاعتيادية واشار الى ‏الامكانيات التي تم تعزيز جهاز الدفاع المدني بها تحقيقاً ‏للغايات المرجوة وبين الكثير من المتطلبات الواجب القيام بها من ‏خلال رفع سوية التعاون والتنسيق بين ‏كافة الجهات المعنية. ‏

وعرض مدير الدفاع المدني العميد محمد ‏العمري، الخطط التي وضعتها مديرية الأمن العام للتعامل مع ‏الأحوال الجوية في فصل الشتاء بالتعاون مع الحكام الاداريين ‏والجهات المعنية، موضحا أن الخطة استندت الى احتمالية ‏حدوث فيضانات وانجرافات وانهيارات في التربة ومحاصرة ‏المواطنين داخل الانفاق والمناطق المنخفضة والمنازل وكيفية ‏التعامل مع الإصابات بسبب الاستخدام الخاطئ لوسائل ‏التدفئة، وحدوث نقص في المواد التموينية والمحروقات وانقطاع ‏المياه، وكيفية مواجهة صعوبة اخلاء بعض الحالات المرضية ‏والطارئة بوسائل النقل العادية.‏

وعرض ممثلو الجهات والوزارت المنضوية تحت مظلة المجلس ‏خططهم واستعداداتهم للتعامل مع الأحوال الجوية المتوقعة ‏خلال فصل الشتاء.‏