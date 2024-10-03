وزير الداخلية يترأس اجتماعا لبحث خطط التعامل مع الظروف الجوية في ‏فصل الشتاء

وطنا اليوم:ترأس وزير الداخلية مازن الفرايه، في مبنى الوزارة الخميس، اجتماع المجلس الأعلى للدفاع المدني الذي يضم ممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات والدوائر ذات الاختصاص، للوقوف على أبرز الاستعدادات والتحضيرات والخطط التي وضعها المجلس للتعامل مع الأحوال الجوية المتوقعة والظروف الطارئة خلال فصل الشتاء المقبل.
وأكد الفرايه على ضرورة توحيد الجهود وزيادة مستوى التنسيق والتعاون بين جميع المؤسسات والتشاركية في العمل بهدف الوصول الى التكاملية خدمة للوطن والمواطنين في كافة الظروف وخاصة في الظروف الجوية الاستثنائية ومواجهة الاحوال غير الاعتيادية.
وأشار إلى أهمية تفعيل الخطط الموضوعة من قبل جميع الجهات لهذه الغاية خاصة بعد أن جرى معالجة نقاط الضعف التي ظهرت في السنوات السابقة وضرورة إدامة صلاحية البنية التحتية المتعلقة بالأنفاق وشبكات الصرف الصحي ، وخطوط شبكات الكهرباء لتجنب وقوع الأعطال الكهربائية التي تتسبب في إعاقة سير الحياة العامة، وفتح الطرق الرئيسة والفرعية وتفقد السدود ومصادر المياه والأودية والمناطق المنخفضة ، وترحيل القاطنين في بيوت الشعر وبجانب السيول إلى مناطق آمنة لكي نتمكن من تقديم هذه الخدمات للمواطنين بالكفاءة والسرعة المطلوبتين.
وقال وزير الداخلية إن الوزارة تسعى إلى أن يكون تعامل الأجهزة الحكومية المختصة مع فصل الشتاء ضمن إجراءات محددة تمتاز بالجاهزية العالية سواء من الطواقم الفنية أو الآليات المتخصصة للتعامل مع مستجدات الظروف الجوية، وضرورة تنفيذ الخطة الوطنية المنسقة لمواجهة الاحوال الجوية غير الاعتيادية (2024-2025) المعدة من قبل المركز الوطني للامن وادارة الازمات بمشاركة الجهات المعنية.
كما أكد على تفعيل دور لجان الدفاع المدني المحلية في المحافظات والخطط الفرعية المعدة من قبلها والخاصة بكل محافظة، والتأكيد على تنفيذ إجراءات السلامة العامة للأنماط السياحية المختلفة مثل الرحلات وسياحة المغامرة والترفيه ومراعاة الظروف الجوية وتقلبات الطقس.
وجرى التأكيد كذلك على ضرورة تفعيل الخطط الاعلامية بما يكفل تقديم النصائح والارشادات للمواطنين حيال آلية وكيفية التعامل مع الظروف الجوية غير الاعتيادية والدور المناط بالمواطنين أنفسهم ليكونوا عوناً في سبيل التخفيف من الآثار المترتبة على هذه الظروف خاصة وأن المواطن الأردني هو بالأساس مبادراً في تقديم العون والإسناد بهذا الظرف وكذلك أهمية اعتماد النشرة الجوية الصادرة عن مديرية الأرصاد الجوية.
مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة أكد على على جاهزية مديرية الامن العام والاستعدادية التامة واشار الى كافة التطورات التي شهدها جهاز الامن العام بكافة تشكيلاته والخطط الموضوعه لغايات التعامل مع الظروف الجوية غير الاعتيادية واشار الى الامكانيات التي تم تعزيز جهاز الدفاع المدني بها تحقيقاً للغايات المرجوة وبين الكثير من المتطلبات الواجب القيام بها من خلال رفع سوية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية.
وعرض مدير الدفاع المدني العميد محمد العمري، الخطط التي وضعتها مديرية الأمن العام للتعامل مع الأحوال الجوية في فصل الشتاء بالتعاون مع الحكام الاداريين والجهات المعنية، موضحا أن الخطة استندت الى احتمالية حدوث فيضانات وانجرافات وانهيارات في التربة ومحاصرة المواطنين داخل الانفاق والمناطق المنخفضة والمنازل وكيفية التعامل مع الإصابات بسبب الاستخدام الخاطئ لوسائل التدفئة، وحدوث نقص في المواد التموينية والمحروقات وانقطاع المياه، وكيفية مواجهة صعوبة اخلاء بعض الحالات المرضية والطارئة بوسائل النقل العادية.
وعرض ممثلو الجهات والوزارت المنضوية تحت مظلة المجلس خططهم واستعداداتهم للتعامل مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال فصل الشتاء.
وزير الداخلية يترأس اجتماعا لبحث خطط التعامل مع الظروف الجوية في فصل الشتاء
وطنا اليوم:ترأس وزير الداخلية مازن الفرايه، في مبنى الوزارة الخميس، اجتماع المجلس الأعلى للدفاع المدني الذي يضم ممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات والدوائر ذات الاختصاص، للوقوف على أبرز الاستعدادات والتحضيرات والخطط التي وضعها المجلس للتعامل مع الأحوال الجوية المتوقعة والظروف الطارئة خلال فصل الشتاء المقبل.