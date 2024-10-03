بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

استشهاد صاحب أشهر صورة في الانتفاضة الفلسطينية الثانية

منذ 34 ثانية
استشهاد صاحب أشهر صورة في الانتفاضة الفلسطينية الثانية

وطنا اليوم:استشهد المحرر المبعد إلى قطاع غزة، عبد العزيز صالحة جراء قصف طائرات الاحتلال خيمة للنازحين داخل مدرسة في دير البلح وسط القطاع.
ووُلد عبد العزيز صالحة في دير جرير شرق رام الله، وبرز اسمه في انتفاضة الأقصى الثانية عام 2000، واشتهر بصورة شهيرة له وهو يرفع كفيه المخضبتين بالدماء بعد قتل جنديين من جيش الاحتلال الإسرائيلي في عملية كانت لها أصداء واسعة في فلسطين.
ووقعت الحادثة في مركز الشرطة بمدينة رام الله، حيث تم قتل الجنديين في حادثة تعد واحدة من أبرز عمليات المقاومة خلال تلك الفترة.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صالحة بعد الحادثة، وحكمت عليه بالسجن المؤبد، ولكن في عام 2011، أُفرج عنه ضمن صفقة “وفاء الأحرار”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:41

احتجاج أمام مقر الجامعة العربية في تونس بسبب صمتها

12:01

تحديث خطوط الكهرباء استعدادا لفصل الشتاء في مأدبا

11:54

التمييز ترد اول طعن في نتائج الانتخابات للمرشح ضياء هلسة لعدم وجود خصوم

11:44

مقتل أميركي بقصف إسرائيلي على لبنان.. اختار البقاء للاعتناء بالمسنين

11:33

بريطانيا تسيّر رحلات جوّية لإجلاء مواطنيها من لبنان

11:21

صدور رواية حكي القرايا للكاتب رمضان الرواشدة

11:15

سمح بالنشر .. مقتل جنديين إضافيين خلال المعارك مع حزب الله في لبنان

11:02

أمير قطر: سبق أن حذرنا من عواقب عدم محاسبة إسرائيل

10:55

دول غربية تدعو رعاياها لمغادرة إيران وتجلي آخرين من لبنان

10:45

شاهد ماذا فعلت الصواريخ الباليستية الإيرانية بقاعدة نيفاتيم الإسرائيلية

10:13

فتح عروض عطاء إنشاء مستشفى الأميرة منى للولادة

10:06

وفيات الخميس 3-10-2024

وفيات
وفيات الخميس 3-10-2024وفيات الأربعاء 2-10-2024النائب الأسبق محمد أرسلان في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 1-10-2024وفيات الاثنين 30-9-2024