تحديث خطوط الكهرباء استعدادا لفصل الشتاء في مأدبا

وطنا اليوم:نفذت شركة كهرباء مادبا الخطة السنوية لتحديث خطوط الكهرباء الواصلة للمواطنين للحد من انقطاعات التيار الكهربائي في فصل الشتاء والتقليل من نسب هذه الانقطاعات الى مستويات متدنية.

وقال مدير شركة كهرباء مادبا المهندس ايمن الترتوري، اليوم الخميس، إن الشركة قامت بصيانة أعمدة التركيب ووصل عددها إلى ألفي عمود وتغييرها، وتركيب كوابل مجدولة بدلا من الشبكات الكهربائية الهوائية المكشوفة بطول 90 ألف متر، إضافة الى رفع قدرة محطات كهرباء فرعية بعدد 11 محطة.

وأضاف ان الشركة عملت خلال هذا العام على تحويل شبكات هوائية ضغط متوسط الى كوابل أرضية كانت تتعارض مع الأشجار الحرجية مثل تلك الواقعة على طريق مادبا الفيصلية.

وبين الترتوري ان الشركة في الفترة الحالية تقوم بالتعاون والتشارك مع وزارة الزراعة بتقليم الأشجار التي تتعارض مع شبكات الكهرباء لتلافي اي انقطاع للتيار الكهربائي على المواطنين في فصل الشتاء.

واستعدادا لحالات الطوارئ خلال فصل الشتاء، بين المهندس الترتوري ان الشركة رفعت عدد الورش من 12 ورشة في الأيام الاعتيادية الى 26 ورشة للوصول الى اي عطل في التيار الكهربائي وإصلاحه بوقت قياسي.

وحول الاستخدامات غير المشروعة للتيار الكهربائي، بين ان تلك الاستخدامات تؤثر على الأحمال الكهربائية وتزيد من نسب انقطاعات التيار الكهربائي علاوة عن خطرها على مستخدميها لعدم وجود وسائل الأمان المتبعة مع خطوط الكهرباء المشروعة، مؤكدا وجود فرق لمتابعة الاستخدامات غير المشروعة ووقفها.

يذكر ان شركة كهرباء مادبا لا تغطي محافظة مادبا ولواء ذيبان فقط إنما تغطي أجزاء واسعة من لواء الجيزة ولواء ناعور وبقطر يصل الى 70 كيلو مترا.

وشهدت انقطاعات التيار الكهربائي في محافظة مادبا تراجعا نسبيا سنويا وفي فصل الشتاء نتيجة أعمال الصيانة المتواصلة ورفع قدرة الأحمال بحسب الحاجة، ما يجعلها مقتصرة على تضرر خطوط الكهرباء من العواصف واحوال الشتاء خصوصا الثلوج والرياح القوية التي تزيد سرعتها عن 110 كلم في الساعة.