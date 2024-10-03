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مقتل أميركي بقصف إسرائيلي على لبنان.. اختار البقاء للاعتناء بالمسنين

منذ 6 ثواني
مقتل أميركي بقصف إسرائيلي على لبنان.. اختار البقاء للاعتناء بالمسنين

وطنا اليوم:لقي أميركي من منطقة ديربورن بولاية ميشيغان حتفه في غارة جوية إسرائيلية في لبنان، حسبما أعلنت ابنته وصديقه وعضوة الكونغرس الأميركي التي تمثل منطقته.
وقال مكتب النائبة الديمقراطية رشيدة طليب، أمس الأربعاء، إنه على اتصال بأسرة كامل أحمد جواد، مضيفا أنه مواطن أميركي من أصل فلسطيني وكان من ناخبي عضوة الكونغرس الأميركي.
وقالت ابنته نادين جواد في بيان بعد مقتل أبيها في غارة إسرائيلية في لبنان يوم الثلاثاء “(لقي حتفه) أثناء سعيه لإنقاذ أرواح بريئة”. وأضافت أنه في أيامه الأخيرة، اختار المكوث قرب مستشفى لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال متحدث باسم البيت الأبيض “نشعر بحزن بالغ لوفاة كامل أحمد جواد وقلوبنا مع عائلته وأصدقائه. وفاته أمر مأساوي، مثلها مثل وفاة كثير من المدنيين في لبنان”.
وأسفرت الحملة العسكرية الإسرائيلية على لبنان عن مقتل المئات وجرح الآلاف وتشريد أكثر من مليون شخص. وتقول إسرائيل إنها تستهدف مقاتلي جماعة حزب الله المدعومة من إيران.
وذكرت صحيفة ديترويت نيوز أن جواد كان في لبنان لرعاية والدته المسنة. وقال صديقه حمزة ومجموعات ديربورن المحلية على وسائل التواصل الاجتماعي إنه قُتل في غارة جوية إسرائيلية، ووصفوه بأنه “أحد أطيب البشر وأكثرهم سخاء”.
وواجهت واشنطن انتقادات بسبب دعمها لحليفتها إسرائيل، التي تشن أيضا حربا في غزة قُتل فيها عشرات الآلاف ونزح ما يقرب من 2.3 مليون نسمة من سكان القطاع.


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