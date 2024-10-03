بريطانيا تسيّر رحلات جوّية لإجلاء مواطنيها من لبنان

وطنا اليوم:أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الخميس أنّها تقوم بتسيير رحلات الجوية “محدودة العدد” لدعم إجلاء مواطنيها من لبنان، وكرّرت مناشدتها لهم بمغادرة البلاد على الفور.

وذكر البيان أن أكثر من 150 مواطناً بريطانياً وذويهم غادروا بيروت على متن رحلة استأجرتها الحكومة أمس الأربعاء.

وأضاف “لتلبية الطلب على الرحلات المستأجرة أمس الأربعاء، ستغادر رحلات إضافية مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بدءاً من اليوم الخميس. ستستمر الرحلات طالما يسمح الوضع الأمني بذلك”.