سمح بالنشر .. مقتل جنديين إضافيين خلال المعارك مع حزب الله في لبنان

وطنا اليوم:اعلنت وسائل إعلام إسرائيلية انه سمح بالنشر هذا الصباح عن مقتل جنديين إضافيين خلال المعارك مع حزب الله في لبنان وهما من وحدة “سييرت غولاني” قتلا بصاروخ مضاد للدروع كما أصيب 7 آخرون بجراح بليغة في حوادث مختلفة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، ارتفاع حصيلة خسائره إلى ثمانية قتلى في المعارك التي خاضها في جنوب لبنان بعد عبور الحدود لاستهداف مواقع لحزب الله.

وأشار الجيش في بيان إلى مقتل سبعة جنود إضافيين، بعد إعلانه مقتل جندي واحد في لبنان في وقت سابق الأربعاء.