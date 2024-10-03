بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

أمير قطر: سبق أن حذرنا من عواقب عدم محاسبة إسرائيل

منذ 24 ثانية
أمير قطر: سبق أن حذرنا من عواقب عدم محاسبة إسرائيل

وطنا اليوم:أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الخميس أن ما ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة منذ نحو عام عمليات إبادة جماعية.
وقال الشيخ تميم في كلمة ألقاها خلال القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي في الدوحة إن قطر سبق أن حذرت من عواقب عدم محاسبة إسرائيل على ما ارتكبته من جرائم ضد الإنسانية.
وأضاف أن العالم لا يزال يشهد تصاعدا خطيرا في الحرب التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
وتابع أمير قطر أن الأمن لن يتحقق دون تحقيق السلام العادل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام1967، مؤكدا أن بلاده ستظل داعمة للشعب الفلسطيني في حصوله على حقوقه المشروعة.
ودعا الشيخ تميم إلى العمل الجاد لوقف الاعتداء على لبنان، مجددا رفض قطر للغارات والعمليات العسكرية الإسرائيلية على هذا البلد.
وقال “نؤمن بأهمية العمل على احتواء التصعيد وخفض التوتر واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها”.
وأشار أمير قطر إلى أن إسرائيل تستغل العجز الدولي لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، وترى الفرصة متاحة لتطبيق مخططها في لبنان.
ويشارك في القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي بالدوحة عدد من القادة بينهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:55

دول غربية تدعو رعاياها لمغادرة إيران وتجلي آخرين من لبنان

10:45

شاهد ماذا فعلت الصواريخ الباليستية الإيرانية بقاعدة نيفاتيم الإسرائيلية

10:13

فتح عروض عطاء إنشاء مستشفى الأميرة منى للولادة

10:06

وفيات الخميس 3-10-2024

09:56

البنك الدولي: اقتصاد الأردن أظهر صلابة وسط بيئة إقليمية صعبة

09:47

20 غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية و7 قتلى بقصف وسط بيروت

09:35

بوحبيب : نصرالله وافق على وقف إطلاق النار قبل من مقتله

09:27

وزير الصحة اللبناني: الأردن وفرت لنا المستلزمات الطبية وحالت دون انقطاع الأدوية

09:22

مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: ردنا على إيران سيكون محسوبا

09:15

الاحتلال يحظر التجول بالخليل ويخلي منازل ويحولها لثكنات في جنين

08:14

بنك الإسكان يموّل مشروع إمداد تجمعات صناعية بالغاز الطبيعي

06:51

الرئيس الإيراني يعلن دعمه للمقاومة ويتوعد بالرد الحازم على إسرائيل

وفيات
وفيات الخميس 3-10-2024وفيات الأربعاء 2-10-2024النائب الأسبق محمد أرسلان في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 1-10-2024وفيات الاثنين 30-9-2024