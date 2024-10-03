أمير قطر: سبق أن حذرنا من عواقب عدم محاسبة إسرائيل

وطنا اليوم:أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الخميس أن ما ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة منذ نحو عام عمليات إبادة جماعية.

وقال الشيخ تميم في كلمة ألقاها خلال القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي في الدوحة إن قطر سبق أن حذرت من عواقب عدم محاسبة إسرائيل على ما ارتكبته من جرائم ضد الإنسانية.

وأضاف أن العالم لا يزال يشهد تصاعدا خطيرا في الحرب التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وتابع أمير قطر أن الأمن لن يتحقق دون تحقيق السلام العادل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام1967، مؤكدا أن بلاده ستظل داعمة للشعب الفلسطيني في حصوله على حقوقه المشروعة.

ودعا الشيخ تميم إلى العمل الجاد لوقف الاعتداء على لبنان، مجددا رفض قطر للغارات والعمليات العسكرية الإسرائيلية على هذا البلد.

وقال “نؤمن بأهمية العمل على احتواء التصعيد وخفض التوتر واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها”.

وأشار أمير قطر إلى أن إسرائيل تستغل العجز الدولي لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، وترى الفرصة متاحة لتطبيق مخططها في لبنان.

ويشارك في القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي بالدوحة عدد من القادة بينهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.