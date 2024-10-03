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شاهد ماذا فعلت الصواريخ الباليستية الإيرانية بقاعدة نيفاتيم الإسرائيلية

منذ 28 ثانية
شاهد ماذا فعلت الصواريخ الباليستية الإيرانية بقاعدة نيفاتيم الإسرائيلية

وطنا اليوم:نشرت وكالة “أسوشييتد برس” صورا تظهر دمارا كبيرا في قاعدة “نيفاتيم” الإسرائيلية العسكرية بعد الضربة الإيرانية الأخيرة.
وأظهرت الصور دمارا في أحد مباني قاعدة “نيفاتيم”، حيث تدمر سقف أحد المباني قرب المدرج الرئيسي من القاعدة.
وتأتي هذه الصور بعد اعتراف جيش الاحتلال الأربعاء، بأن الهجوم الصاروخي الذي نفذه الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، أصاب قواعد جوية.
وقالت مصادر إسرائيلية وغربية، إن عددا كبيرا من الصواريخ الإيرانية أصاب قاعدة “نيفاتيم” في صحراء النقب، وقاعدة “تل نوف” التي تقع على بعد أكثر من 15 ميلاً جنوبي تل أبيب.
والثلاثاء، أعلنت إيران أنها أطلقت عشرات الصواريخ على دولة الاحتلال ما تسبب في إصابات بشرية وأضرار مادية وإغلاق المجال الجوي، فيما هرع ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ بينما دوت صفارات الإنذار في كامل البلاد.
وجاء الهجوم الصاروخي ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران نهاية تموز/ يوليو الماضي، وحسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، والقائد بالحرس الثوري عباس نيلفروشان، واللذين اغتيلا في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي.
وتتكتم دولة الاحتلال على الخسائر التي سببها الهجوم الإيراني، وكذلك على الخسائر البشرية والمادية جراء حربها على قطاع غزة ولبنان، وتمنع التصوير وتداول الصور ومقاطع الفيديو، وتحذر من الإدلاء بأي معلومات لوسائل إعلامية في هذا الشأن، إلا من خلال جهات إعلامية تخضع لرقابتها المشددة.


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