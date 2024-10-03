فتح عروض عطاء إنشاء مستشفى الأميرة منى للولادة

وطنا اليوم:أعلن مدير عام دائرة العطاءات الحكومية محمود خليفات، عن فتح العروض المالية للمناقصين المؤهلين للمشاركة في العطاء المركزي رقم (41/2024) الخاص بإنشاء مستشفى الأميرة منى الحسين للولادة والخداج في مركز الملك الحسين الطبي / الخدمات الطبية الملكية.

جاء ذلك بعد اجتياز المناقصين متطلبات التأهيل الفني للدخول في المنافسة لفتح عروضهم المالية، إذ تأهل أربعة مناقصين محليين لهذا العطاء.

وقال خليفات إن مبنى المستشفى يتكون من تسعة طوابق وبمساحة إجمالية (21,675) م2، وأن عدد الأسرة 106 أسرة للأطفال حديثي الولادة و69 سريرا لأطفال الخداج، شاملا جميع الأعمال المدنية والمعمارية والكهروميكانيكية والأعمال الخارجية. بالإضافة الى أعمال مخطط الموقع من مواقف للسيارات وطرق وأرصفة وخدمات مختلفة.

وأضاف أن التكلفة التقديرية للمستشفى هي 17.4 مليون دينار أردني، مشيرا إلى أن المشروع جاء بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID.

وأكد خليفات أن هذا المشروع سيساهم في دعم وتحسين الرعاية الصحية على مستوى المملكة وتوفير الخدمات الصحية المناسبة للمواطنين وأن القطاع الصحي مسؤولية وطنية لما له من انعكاس على التنمية المستدامة وتحقيق التوجهات الملكية السامية للحفاظ على صحة المواطنين و سيساهم في تشغيل المقاولين والعمالة المحلية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني