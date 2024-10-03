20 غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية و7 قتلى بقصف وسط بيروت

وطنا اليوم:قالت مصادر لبنانية إن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت 20 غارة على ضاحية بيروت الجنوبية خلال الساعات القليلة الماضية. واستهدفت الغارات أحياء الحدث وشياح وسان تيريز وتقاطع الكفاءات وحارة حريك وبرج البراجنة. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في وقت مبكر من فجر اليوم الخميس سقوط 7 قتلى و7 مصابين في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الباشورة في قلب بيروت.

من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذه ما وصفها بضربة دقيقة في بيروت، في عبارة يستخدمها في العادة للحديث عن تنفيذه عملية اغتيال. وكشفت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل 46 شخصا وإصابة 85 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية في مناطق مختلفة من لبنان.

وقال مصدر إن غارتين إسرائيليتين استهدفتا منطقة الشياح بالضاحية الجنوبية لبيروت فجرا، كما استهدفت غارة إسرائيلية أخرى مدينة الهرمل في البقاع شرقي لبنان.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مقرب من حزب الله أن الغارة في محلة الباشورة استهدفت مقرا للهيئة الصحية الإسلامية التابعة لحزب الله. وقال مصدر أمني إن طائرة إسرائيلية أطلقت صاروخا موجها باتجاه شقة في المبنى المستهدف ما أدى إلى تدميرها بالكامل وتضرر المبنى بشكل جزئي، موضحا أن في المبنى المستهدف مؤسسات صحية ومكاتب وشقق سكنية.

ويقع المقر المستهدف في حي سكني مكتظ على مشارف وسط بيروت التجاري حيث مقر رئاسة الحكومة اللبنانية.

وضربت الغارات أيضا المنطقة الواقعة بين الشويفات وحي الأميركان في الضاحية الجنوبية، وهي المنطقة ذاتها التي استهدفها الجيش الاسرائيلي الأربعاء ما أدى إلى تصاعد سحب دخان كثيف من موقع الغارات غطت مساحات واسعة من سماء العاصمة اللبنانية.

وقبيل القصف، طالب الجيش الإسرائيلي، سكان المباني والمناطق المستهدفة بالإخلاء بدعوى الوجود قرب منشآت لحزب الله. وقال إنه حدد عددا من المباني في حدث الغربي وحارة حريك وبرج البراجنة كأهداف قال إنه سيضربها وطالب السكان القريبين من تلك المباني بإخلائها فورا.