بهذه الطريقة رد السفير الاسرائيلي أورن أونليك على أخبار اختطافه في قبرص!

وطنا اليوم_نفت وزارة الخارجية الإسرائيلية اختطاف السفير الإسرائيلي ومرافقيه في قبرص، وذلك بعد معلومات عن أن الاتصال بهم انقطع منذ عدة ساعات.

وذكرت وكالة “رويترز” أنه تم اختطاف السفير الاسرائيلي في قبرص مع اثنين من مرافقيه عند الساحل وانقطاع الاتصال بهما منذ ساعات عدة واقتيادهم لجهة مجهولة.

وفي وقت لاحق خرج السفير أورن أونليك في مقطع فيديو عبر حسابه على منصة “إكس” أكد فيه عدم صحة الخبر، وقال “أسمع أن بعض الأخبار الكاذبة تنتشر عني.

وأؤكد لكم أنني بخير، يبدو أن شخصا ما توصل إلى طريقة مبتكرة للغاية لجعل العالم كله يتصل بي ويرسل لي رسالة نصية ويتمنى لي سنة يهودية جديدة سعيدة”.