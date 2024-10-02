47.6 % من المسنين في الأردن يعيشون في العاصمة

وطنا اليوم:قدر عدد سكان المملكة لنهاية عام 2023 حوالي (11.516) مليون نسمة شكل كبار السن منهم في العمر 60 سنة فأكثر ما نسبته 5.4 % كانت النسبة بين الذكور 5.2% مقابل 5.7 % بين الإناث.

وتشير البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، أن النسبة الكبرى من المسنين يقطنون محافظة العاصمة بنسبة بلغت 47.6% وبفارق كبير عن المحافظة التي تليها محافظة إربد اذ بلغت النسبة 17.6%، وسجلت محافظة الطفيلة ادنى نسبة 0.8%.

وبلغ العمر المتوقع عند الميلاد في المملكة على المستوى الوطني 75.3 سنة، (77.0 سنة للإناث مقابل 73.8 سنة للذكور)، وهذا يعكس مدى التقدم في القطاع الصحي التي توليها الحكومات والذي كان له أثر ايجابي في خفض نسبة الوفيات وارتفاع العمر المتوقع وقت الميلاد.

وتشارك دائرة الإحصاءات العامة الأردنية العالم بالاحتفال باليوم العالمي لكبار السن والذي تم اعتماده في الأول من أكتوبر / تشرين أول، من كل عام.

الشيخوخة.. أبرز التحولات الاجتماعية للمجتمع

ومن المتوقع أن تكون الشيخوخة واحدة من أبرز التحولات الاجتماعية للمجتمع، حيث ستؤثر في جميع القطاعات، بما في ذلك سوق العمل والأسواق المالية، والطلب على السلع والخدمات، مثل السكن والنقل والحماية الاجتماعية، فضلا عن البُنى الأسرية والروابط بين الأجيال في المجتمع.

وقد أكدت الحكومة الأردنية دستورياً على حماية الشيخوخة في المجتمع الأردني وقد انعكس ذلك مؤخراً على وثيقتين هامتين هما: وثيقة الأردن 2025 (رؤية واستراتيجية وطنية) والخطة الوطنية الشاملة لحقوق الأنسان للأعوام 2016-2025، ويعتبر من أهم الانجازات التي قامت بها الحكومة الأردنية إصدار التوجيهات اللازمة لفتح عيادات لتوفير الإشراف الطبي المباشر والعناية الصحية لكبار السن في دور الرعاية الإيوائية التي تحتضن المسنين، وحسب الاستراتيجية الوطنية الاردنية لكبار السن في الأردن تم اعتماد عمر 60 سنة فأكثر لتعريف كبار السن.

وهناك زيادة في أهمية كبار السن باعتبارهم من المساهمين في التنمية ممن ينبغي أن تدمج قدراتهم على العمل للنهوض بأنفسهم ومجتمعاتهم في السياسات والبرامج على جميع المستويات.

ومن خلال نتائج مسح العمالة والبطالة التقرير الرئيسي لعام 2023 تبين أن 19.9% من الأردنيين المسنين مستواهم التعليمي أمي و 14.5% مستواهم التعليمي بكالوريوس فأعلى، كما أشارت نتائج المسح ان الغالبية من كبار السن الأردنيين متزوجين أو سبق لهم الزواج، اذ بلغت النسبة 98.0%.

وفيما يتعلق باستخدام كبار السن للحاسوب فقد أظهر مسح استخدام تكنولوجيا المعلومات داخل المنازل عام 2022 أن نسبة 6.4% من كبار السن في الفئة العمرية (60-64) سنة يستخدمون الحاسوب في حين بلغت هذه النسبة 4.6% ممن تجاوزت اعمارهم 65 سنة فأكثر هذا وقد سجل الذكور نسبة أعلى في استخدام الحاسوب مقارنة بالإناث، حيث بلغت ضمن الفئة العمرية من (60-64) سنة ما نسبته 10.9% للذكور مقابل 2.8% للإناث.