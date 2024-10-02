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جولة ميدانية لرئيس الوزراء في المفرق

منذ 10 ثواني
جولة ميدانية لرئيس الوزراء في المفرق

وطنا اليوم:تفقد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان المركز الصحي الشامل في منطقة رحاب بالمفرق، والتقى عددا من المواطنين الذين أشادوا بمستوى التجهيزات التي يقدمها المركز،.
واسمتع الرئيس من القائمين عليه عن حاجاته من الكوادر خصوصاً التمريضية.
وسبق الجولة في المركز الصحي، جولة تفقدية للرئيس في مدرسة الفيصلية الأساسية في بلعما بمحافظة المفرق.
وكانت المدرسة قد بنيت بتبرع من أهالي المنطقة.
وأشاد حسان بجهودهم النبيلة التي تشكل نموذجاً وطنيَّاً في المسؤولية المجتمعية، موعزا بتقديم الدعم لتوسعتها وتحسين مرافقها والنهوض بواقعها.
وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، قد بدأ جولاته المديانية يوم الأربعاء الماضي، بزيارة ميدانيَّة غير مُعلنة في حينه لتفقد منشآت ومشاريع تعليميَّة وإنتاجيَّة وخدميَّة في منطقتي دير علَّا وغور الصَّافي


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