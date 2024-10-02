البنك المركزي يطرح أذونات خزينة بالمزاد بقيمة 200 مليون دينار

وطنا اليوم:يطرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الإصدار رقم (6) لعام 2024 من أذونات الخزينة الأردنية بالمزاد بقيمة 200 مليون دينار، الأربعاء.

ووفق بيانات البنك، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 22 كانون الأول 2024، في ما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 6 تشرين الأول 2024.

وأذونات الخزينة؛ أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 إلى 12 شهرا، وتتميز أنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعا وشراء.

فيما تعد سندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين إلى العشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.