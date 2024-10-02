بلدية إسرائيلية تعترف بتضرر 100 منزل جراء القصف الصاروخى الإيرانى

وطنا اليوم:أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، الاربعاء، تضرر نحو 100 منزل فى “هود هشارون” شمال تل أبيب بعضها بشكل كامل جراء القصف الصاروخى الإيرانى ردا على اغتيال إسماعيل هنية وحسن نصر الله.

وأفادت بلدية ” هود هشارون ” الواقعة في منطقة المركز ” ان حوالي 100 منزل من منازل السكان في المدينة تضررت نتيجة الهجوم بالصواريخ الإيرانية، الليلة الماضية “. وقالت البلدية ” ان عشرات البيوت الأخرى تأثرت من الهجوم بصورة ثانوية “.

فيما قال تليفزيون كان الإسرائيلي إن المجلس الوزاري الإسرائيلي السياسي والأمني “الكابينيت” يدرس الرد على إيران بقصف منشآت نفطية.