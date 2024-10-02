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إعلام عبري: حدث أمني صعب عند الحدود اللبنانية

منذ 18 ثانية
إعلام عبري: حدث أمني صعب عند الحدود اللبنانية

وطنا اليوم:أخلت مروحيات الوحدة 669 من قوات الاحتلال بنقل العديد من المصابين، الأربعاء، عند الحدود مع لبنان، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية. ووصفته بـ”حدث صعب يدور عند الحدود مع لبنان”.
فيما شوهدت طائرات تحط في مستشفى بلينسون في ضواحي تل أبيب، ينتظرون استقبال الجرحى من الحدث الأمني في الشمال.
وأشارت المعلومات الأولية إلى إصابة 20 جندياً من قوات الاحتلال، ومقتل أحدهم.
وأعلن حزب الله، صباح الأربعاء، أنه تصدى لقوة من مشاة تابعة لجيش الاحتلال حاولت التسلل إلى العديسة جنوب لبنان فجرا، مشيرا إلى أنه اشتبك معها وأوقع بها خسائر.
وأكد حزب الله، في بيان مقتضب صباح الأربعاء، استهداف “قوة مشاة كبيرة في مستعمرة مسكفعام بالأسلحة الصاروخية والمدفعية وحققوا فيها إصابة ‏مباشرة ودقيقة”.‏
كما أعلن حزب الله تحقيق إصابة مباشرة خلال قصف تجمع لقوات الاحتلال في ثكنة شوميرا برشقة صاروخية.


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