نتنياهو يبرر فشل منظومة الدفاع بقوله إن الهجوم الإيراني لم يحقق شيئًا وطهران ستدفع الثمن

وطنا اليوم_قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل قد فشل، مهددا بأن طهران ارتكبت خطأ كبيرا وستدفع ثمنه.

وكانت القناة الـ13 قالت إن نتنياهو كان متواجدا إلى جانب عدد من الوزراء في مكان محصن تحت الأرض بمدينة القدس أثناء الهجوم الإيراني.

وقال الجيش الإسرائيلي بعد تعرضه لهجوم إيراني صاروخي غير مسبوق، إنه سيختار الوقت المناسب لإثبات قدراته الهجومية الدقيقة المباغتة للرد على إيران.

ونقلت القناة الـ12 عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله “سنقرر طريقة الرد متى وأين وكيف”.

في حين نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصدر أمني إن إسرائيل ستهاجم إيران بشكل مكثف ردا على عمليات نالإطلاق.