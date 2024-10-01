العيسوي يزور مستشفى النديم الحكومي للاطمئنان على المصابين في مأمونية مادبا

وطنا اليوم_وصل رئيس الديوان الملكي، معالي يوسف العيسوي، إلى مستشفى النديم الحكومي في محافظة مادبا للاطمئنان على صحة المصابين جراء الإصابات الناتجة عن الصواريخ التي أُطلقت الليلة في منطقة المأمونية. وخلال الزيارة، اطمأن العيسوي على الأوضاع الصحية للمصابين واستمع من الكوادر الطبية إلى شرح حول حالتهم الصحية والإجراءات العلاجية المتخذة.

وأكد العيسوي حرص جلالة الملك عبد الله الثاني على متابعة أوضاع المصابين وتوفير العناية الطبية اللازمة لهم، موجهاً بتقديم الدعم الكامل لضمان سرعة تعافيهم، ومثمناً جهود الكوادر الطبية والأمنية في التعامل مع هذا الحدث الطارئ.