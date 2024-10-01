بعد هجوم إيران.. إسرائيل: سنواصل تنفيذ “ضربات قوية” في الشرق الأوسط

وطنا اليوم_قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري، الثلاثاء، إن القوات الجوية تواصل العمل بكامل طاقتها، وستواصل تنفيذ “ضربات قوية”، الليلة، في أنحاء الشرق الأوسط.

ونقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أن هاجاري أبلغ الصحافيين، أن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية والأميركية تعمل بشكل فعال، مشيراً إلى أنه كان هناك تعاوناً وثيقاً بين البلدين في كشف واعتراض الصواريخ التي أطلقتها إيران، الثلاثاء، باتجاه إسرائيل.

وأضاف: “ما زلنا نحقق في آثار الهجوم الإيراني وما ترتب عليه، ولا نريد إعطاء العدو كل المعلومات”.

واعتبر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن “إيران نفذت عملاً جاداً الليلة”، محذراً من أنها تدفع الشرق الأوسط إلى التصعيد.

وأشار إلى أن إسرائيل سترد على الهجمات الإيرانية في المكان والزمان اللذين تختارهما، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وزاد: “سيكون لحدث الليلة عواقب”.