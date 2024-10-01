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إصابتان طفيفتان نتيجة سقوط شظايا صواريخ ومصدر امني ينفي وفاة مواطن في سحاب

منذ 3 دقائق
إصابتان طفيفتان نتيجة سقوط شظايا صواريخ ومصدر امني ينفي وفاة مواطن في سحاب

 

وطنا اليوم_تتابع وزارة الداخلية والاجهزه الامنية الأضرار الناجمة عن سقوط شظايا لأجسام مختلفة في عدد من المحافظات، بما في ذلك العاصمة، والبلقاء، والزرقاء، ومادبا، والكرك، حيث أسفرت الحوادث عن إصابتين طفيفتين.

 

وفي هذا السياق، تؤكد الاجهزة الامنية على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مشددة على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات. كما وعدت الوزارة بتحديث المواطنين بالتفاصيل بشكل مستمر.

 

علاوة على ذلك، نفى مصدر أمني صحة الأنباء المتداولة حول وفاة مواطن في سحاب نتيجة سقوط شظايا صاروخ. وأوضح المصدر أن الفيديو المتداول في هذا الخصوص يعود إلى واقعة حدثت خارج الأردن، وليس له أي صلة بالحادث المحلي.


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