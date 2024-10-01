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محافظ المفرق: لا إصابات بشرية جراء سقوط شظايا صواريخ في المفرق

منذ 9 ثواني
محافظ المفرق: لا إصابات بشرية جراء سقوط شظايا صواريخ في المفرق

وطنا اليوم_أكد محافظ المفرق، فراس أبو الغنم، عدم تسجيل أي إصابات بشرية نتيجة سقوط شظايا بعض الصواريخ التي اخترقت الأجواء الأردنية وسقطت في عدة مناطق بالمحافظة. 

 

وأوضح أبو الغنم أن إحدى الشظايا سقطت على منزل مواطن في حي الجامعة، مما أسفر عن أضرار مادية داخل المنزل، كما أظهرت مقاطع الفيديو حدوث حريق فوق السكن.

 

ودعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى عدم الاقتراب من أي أجسام ساقطة أو التعامل معها، وكذلك عدم التجمهر بالقرب منها حتى وصول الفرق المختصة. وشددت على أهمية الإبلاغ عن مواقع سقوط الشظايا لضمان سلامتهم وتفادي الخسائر البشرية والمادية، من خلال الاتصال بالرقم 911.


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