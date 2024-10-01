الجيش الإسرائيلي: الرد على إيران هذه المرة سيكون مختلفا

وطنا اليوم:قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري ، ان الجيش اعترض عددا غير قليل من الصواريخ الإيرانية وهناك إصابات محددة.

واضاف : لا نرصد أي تهديد جوي من إيران الآن وبإمكان الجميع الخروج من الملاجئ مع إبقاء حالة اليقظة والتأهب.

وتابع هاغاري : هذا الهجوم ستكون له تداعيات ولدينا خطط هجومية وسنتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب.

واردف : الرد الإسرائيلي على إيران هذه المرة سيكون مختلفا.