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رانية صبيح تفوز بجائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية

منذ 47 ثانية
رانية صبيح تفوز بجائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية

وطنا اليوم_عمان – حصلت عطوفة المدير التنفيذي لمركز زها الثقافي، رانية إبراهيم صبيح، على جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية في دورتها التاسعة (2022/2023)، حيث نالت المركز الأول عن فئة الموظف القيادي/الإشرافي المتميز.

وجاء هذا التكريم تقديرًا للإنجازات التي حققتها صبيح خلال مسيرتها المهنية في مجال العطاء وريادة الأعمال، من خلال تبنيها لسياسات عمل مبتكرة وترسيخها لقيم العطاء والتفاني في أداء واجباتها، إضافة إلى قدرتها على قيادة فريق عمل متجانس لتحقيق أهداف المؤسسة.

وأعربت صبيح عن فخرها واعتزازها بهذا التكريم، الذي يعكس حرصها على ترجمة أهداف مركز زها الثقافي إلى واقع ملموس، مؤكدةً التزامها بمواصلة العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات في خدمة الوطن والمجتمع.

وأضافت أن هذا الفوز يمثل حافزًا كبيرًا لها ولجميع العاملين في المركز لبذل المزيد من الجهود، بما يعزز من مكانة المركز كمؤسسة رائدة في مجال العمل الثقافي والاجتماعي.

ويُعد هذا الإنجاز إضافة جديدة إلى مسيرة صبيح الحافلة، التي شهدت تتويجها بالعديد من الجوائز على المستويين المحلي والدولي، مما جعلها نموذجًا يحتذى به في التميز وتحقيق


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