كتلة حزب إرادة النيابية تعقد إجتماعها الأسبوعي الثاني وتتوافق على نظامها الأساسي

وطنا اليوم:عقدت كتلة “حزب إرادة” النيابية إجتماعها الأسبوعي الثاني مساء أمس الأحد في المقر الرئيسي للحزب، وقد إستهل الأمين العام للحزب نضال البطاينة الإجتماع بوضع النواب بصورة نتائج إجتماعات اللجنة المكلفة مع الأحزاب الأخرى بهدف بناء تحالفات نيابية، كما أجاب الأمين العام أسئلة بعض النواب حول مجريات ونتائج لقائه مع رئيس الوزراء د. جعفر حسان.

وبعد ذلك تمت مناقشة مسودة النظام الأساسي لكتلة “حزب إرادة” مع أعضاء الكتلة من السادة النواب، حيث تم وضع المسودة وفقا لأفضل الممارسات البرلمانية، وتمخض عن النقاش اجراء عدد من التعديلات توافقيا تمهيدا لإقرار النظام.

كما توافقت الكتلة على ضرورة ترشيح أحد أعضائها لرئاسة مجلس النواب وغير ذلك من المناصب النيابية واللجان التي تهم الحزب وتنسجم مع أولويات برنامجه، كما تم الإتفاق بعقد ورش توعية بالنظام الأساسي لمجلس النواب وغير ذلك من المواضيع التي تهم أصحاب السعادة النواب خصوصا الجدد منهم وذلك قبل إفتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة لضمان صلابة الكتلة وانسجامها وأدائها لمهامها الرقابية والتشريعية على أكمل وجه نظرا لأهمية المرحلة القادمة ودور مجلس النواب فيها.

كما حضر الإجتماع رئيس مجلس الحكماء في حزب إرادة النائب الأسبق عبد الجليل المعايطة وعضو المجلس السياسي د. تيسير النعيمي وذلك من باب مشاركة قيادات الحزب المختلفة دوريا في إجتماعات الكتلة بما يخدم برنامج الحزب ونقل الخبرات.