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مجازر غزة تتواصل ومأساة السكان تتعاظم

منذ ساعة واحدة
مجازر غزة تتواصل ومأساة السكان تتعاظم

وطنا اليوم:كشفت وزارة الصحة بغزة، حصيلة الشهداء والجرحى في القطاع جراء المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الـ24 الماضية.
وقالت الوزارة إن مستشفيات القطاع وصلها 9 شهداء و41 مصابا.
وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ359 على قطاع غزة، إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41595 شهيدا و96251 مصابا منذ 7 تشرين الأول العام الماضي.
وبالإضافة إلى الضحايا، الذين معظمهم من الأطفال والنساء، أسفرت الحرب الإسرائيلية بدعم أميركي عن دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال في إحدى أسوا الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.
من ناحية ثانية، اتهم مراقب الدولة الإسرائيلي متانياهو إنغلمان الجيش بعرقلة استكمال التحقيق في ما وصفها بـ “إخفاقات السابع من أكتوبر/تشرين الأول”، في إشارة إلى تعامل السلطات مع عملية طوفان الأقصى.


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