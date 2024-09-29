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السفير الماليزي يزور مخيم حطين لتوزيع مساعدات لـ1400 أسرة

منذ 3 ساعات
السفير الماليزي يزور مخيم حطين لتوزيع مساعدات لـ1400 أسرة

وطنا اليوم:قام السفير الماليزي محمد نصري عبد الرحمن وعقيلته ووفداً من السفارة الماليزية في عمان بزيارة الى مخيم حطين لتوزيع مساعدات ل 1400 اسرة في مخيمات محافظة الزرقاء حطين والسخنة والزرقاء
وكان في استقبال السفير الماليزي مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان ورئيس لجنة خدمات مخيم حطين صالح عبد العزيز ومدير مكتب الدائرة لمحافظة الزرقاء محمد شديفات، وتأتي زيارة السفير الماليزي لتوزيع مساعدات عينية مقدمة من الحكومة الماليزية للأسر المعوزة في مخيمات محافظة الزرقاء
وهنأ خرفان في مستهل كلمة القاها امام الحضور الحكومة الماليزية والشعب الماليزي بمناسبة اليوم الوطني الماليزي مثمنا الدعم الماليزي للشعبين الأردني والفلسطيني المستمر ما يدل على العلاقات المتينة بين البلدين كما تقدم خرفان بالشكر والتقدير لدعم الحكومة الماليزية للأونروا التي تسعى بدورها مع الحكومة الأردنية جاهدين لتحسين الظروف المعيشية للاجئين الفلسطينيين في مخيمات المملكة الثلاثة عشر والذي يصل عددهم الى 70 ألف لاجئ فلسطينيي.
وتقدم السفير الماليزي بالشكر والتقدير لدائرة الشؤون الفلسطينية على تنسيق هذه الزيارة وتسهيل آلية توزيع المساعدات مؤكدا تضامن الحكومة الماليزية مع الشعب الفلسطيني واللاجئين الفلسطينيين، وقام السفير الماليزي ومدير الشؤون الفلسطينية بجولة لعدد من منازل الأسر المعوزة في المخيم وتم تقديم طرود مساعدات خاصة بفصل الشتاء.


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