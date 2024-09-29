إعلاميون وسياسيون أردنيون وعرب يحذرون من مخططات الاحتلال

وطنا اليوم:عقد في الأردن أكبر ملتقى يجمع بين الإعلامين والإعلاميات، وصانعي المحتوى، ومنصات التواصل الاجتماعي، والنقابات، والمؤسسات الدولية الإعلامية والحقوقية، تحت عنوان “ملتقى مستقبل الإعلام والاتصال”2”.

وعقد الملتقى بتنظيم من مركز حماية وحرية الصحفيين، بحضور عربي ودولي، ومبشاركة ما يزيد عن 500 شخص من الإعلامين والإعلاميات، وصانعي المحتوى، ومنصات التواصل الاجتماعي، والنقابات، والمؤسسات الدولية الإعلامية والحقوقية.

صباحي: مصر مستهدفة

قال الأمين العام للمؤتمر القومي العربي حمدين صباحي، إن كل حركات التحرر الوطني الفلسطيني وفي مقدمتها “حماس”استطاعت أن تزلزل العدو.

وأضاف صباحي أن مصر مستهدفة من العدو الصهيوني ولا توقفه “كامب ديفيد ولا غيره”

وأشار إلى أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني هي حرب وجود لا حدود.

وأكد أن الشعب العربي لم يأخذ حقه في التعبير عن رأيه بدعم المقاومة بسبب الاستبداد السياسي

البرغوثي: القيادة الفلسطينية تعيش في وهم

وصرّح الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، بأن القيادة الفلسطينية تعيش في وهم أن الولايات المتحدة تلعب دور الوسيط في الصراع، في حين أن الحقيقة تثبت العكس. وأكد البرغوثي أن “إسرائيل” لا تؤمن بحل الدولتين، مما يجعل هذا الحل مجرد وهم في الوقت الحالي.

وأشار البرغوثي إلى أن “إسرائيل” تحتل أراضي دولتين عربيتين، وتخطط لشن غزو بري على لبنان، كما أنها تسعى للتآمر على مصر وجعل الأردن وطنًا بديلاً.

وأكد البرغوثي أننا نشهد انهيارًا كاملاً لمنظومة حقوق الإنسان بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى الانقسام الذي يعانيه العالم العربي بين دول ترفض الاحتلال الإسرائيلي وأخرى تسعى للتطبيع معه.

وختم البرغوثي بتوجيه التحية للأردن وشعبه على موقفهم الثابت والداعم للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

الرنتاوي: موجة ربيع عربي تلوح في الأفق

أكد مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية، عريب الرنتاوي، أن المنطقة على أعتاب موجة ثانية من الربيع العربي، ستكون فلسطين وقضيتها في صدارة أولوياتها.

وأوضح الرنتاوي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتقد أنه يصحح ما اعتبره “خطأ” ارتكبه رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون بانسحابه من غزة.

وأشار الرنتاوي إلى أن المنطقة ستشهد عقدًا من عدم الاستقرار، مؤكدًا ضرورة تجاوز الضجيج الإعلامي الحالي حتى نتمكن من رؤية العناصر الحقيقية للمشهد الإقليمي.

وشدد على أهمية فهم التحولات القادمة في المنطقة، والتي ستكون فلسطين في صلبها، مع توقعات بموجة جديدة من الحراك الشعبي والسياسي.

طهبوب: وسائل إعلام عربية تدعم الكيان المحتل

أكدت النائب ديمة طهبوب أن منظومة القوانين الدولية انهارت خلال الحرب على غزة، مشيرة إلى أن العدوان الإسرائيلي كشف ضعف هذه المنظومة في حماية حقوق الإنسان.

وأضافت طهبوب أن هناك وسائل إعلام عربية تدعم الكيان المحتل، مطالبة بإعادة النظر في دور هذه الوسائل الإعلامية وموقفها من القضية الفلسطينية.

المسحال: الأسرة الصحفية في غزة تتعرض للاستهداف المباشر

أكّد الصحفي الفلسطيني تامر المسحال أن قطاع غزة هو منطقة الحرب الوحيدة في العالم التي يُمنع الصحفيون من دخولها، مشيرًا إلى أن هذا الحظر يمثل انتهاكًا لحرية الصحافة والإعلام.

جاء ذلك خلال انعقاد “ملتقى مستقبل الإعلام والاتصال”2” في العاصمة الأردنية عمان، حيث وجّه المسحال التحية للصحفيين الصامدين في وجه الاحتلال الإسرائيلي وآلة بطشه.

وأوضح المسحال أن الأسرة الصحفية في غزة تتعرض للاستهداف المباشر من قِبَل آلة الحرب الإسرائيلية، مشددًا على أن هناك إجماعًا على أن الاحتلال يسوق الأكاذيب لتبرير استهدافه للصحفيين.

وأضاف المسحال أن وسائل الإعلام الأمريكية تبنّت رواية الاحتلال الإسرائيلي، مما يسلط الضوء على تحديات الصحفيين في نقل الحقيقة.