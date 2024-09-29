بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

كوهين : نبحث عن ثغرة لإلغاء اتفاق الغاز الفاضح مع لبنان

منذ ساعتين
كوهين : نبحث عن ثغرة لإلغاء اتفاق الغاز الفاضح مع لبنان

وطنا اليوم:نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وزير الطاقة إيلي كوهين أن بلاده تبحث عن ثغرة لإلغاء اتفاق الغاز الفاضح مع لبنان.
وقال كوهين إن توقيع اتفاق الغاز مع لبنان “كان خطأ منذ البداية، وسوف نحرص على تصحيحه”.
وسبق وقال كوهين إنّ “اغتيال الأمين العام ل”حزب الله” حسن نصرالله نُوقِشَ في مجلس الوزراء الإسرائيلي مؤخرا والقرار اتُّخذ خلال الأسبوع الماضي”.
أضاف كوهين أنّ “اغتيال نصرالله لا يضمن عودة سكان الشمال بل هو خطوة إضافية في الطريق لتحقيق ذلك الهدف”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:11

جامعة البترا والشركة الأردنية لإنتاج الأدوية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز البحث والتطوير في الصناعات الدوائية

16:08

أهالي ونشطاء مخيم سوف يقرأون تجربة الأحزاب السياسية ويقيمون نتائج مشاركتها الانتخابية

16:01

الحنيفات : كل فرد في الأردن يهدر 101 كيلو من الطعام سنويا

15:34

هل ستثأر إيران لاغتيال حلفائها

15:23

بغارة جديدة على الضاحية .. إسرائيل تزعم اغتيال قيادي أبو علي رضا

15:00

مجازر غزة تتواصل ومأساة السكان تتعاظم

14:45

حزب الله ينعى رسميا القيادي بالحزب علي كركي

14:37

انتشال جثة نصر الله من موقع الضربة بالضاحية الجنوبية

14:13

السفير الماليزي يزور مخيم حطين لتوزيع مساعدات لـ1400 أسرة

14:07

إعلاميون وسياسيون أردنيون وعرب يحذرون من مخططات الاحتلال

13:52

تعميم مهم من تنظيم النقل البري على السائقين العموميين

13:43

تراجع مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 33 % ‏في ألمانيا

وفيات
وفيات الأحد 29-9-2024وفيات الجمعة 27-9-2024وفيات الخميس 26-9-2024وفيات الأربعاء 25-9-2024وفيات الثلاثاء 24-9-2024