كوهين : نبحث عن ثغرة لإلغاء اتفاق الغاز الفاضح مع لبنان

وطنا اليوم:نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وزير الطاقة إيلي كوهين أن بلاده تبحث عن ثغرة لإلغاء اتفاق الغاز الفاضح مع لبنان.

وقال كوهين إن توقيع اتفاق الغاز مع لبنان “كان خطأ منذ البداية، وسوف نحرص على تصحيحه”.

وسبق وقال كوهين إنّ “اغتيال الأمين العام ل”حزب الله” حسن نصرالله نُوقِشَ في مجلس الوزراء الإسرائيلي مؤخرا والقرار اتُّخذ خلال الأسبوع الماضي”.

أضاف كوهين أنّ “اغتيال نصرالله لا يضمن عودة سكان الشمال بل هو خطوة إضافية في الطريق لتحقيق ذلك الهدف”.