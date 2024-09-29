تراجع مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 33 % ‏في ألمانيا

وطنا اليوم:عقد وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، قمة رقمية مع ممثلي صناعة السيارات لمناقشة سبل دعم القطاع، في ظل تراجع مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 33 % وسط مخاوف من المنافسة الصينية، وتهديد قانون انبعاثات الكربون الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في 2025.

ويعاني المصنعون الألمان من المنافسة المتزايدة من السيارات الكهربائية الصينية الرخيصة، مما يعزز المخاوف من فقدان القدرة التنافسية، حيث تم مناقشة دعم الحكومة من خلال مكافآت شراء أو تخريد، لكن لم يتم اتخاذ قرارات محددة.

وتتجه الأنظار إلى العقوبات الجمركية المحتملة ضد واردات السيارات الكهربائية من الصين، والتي قد تؤدي إلى ردود فعل سلبية من الصين تجاه الصادرات الألمانية.

كما تم التأكيد على أهمية تحسين بنية الشحن التحتية للسيارات الكهربائية.

وقد أبدت عديد الشركات الكبرى رغبتها في تعديل أهداف انبعاثات الكربون لتحقيق التوازن بين الربحية ومتطلبات البيئة.

وحول الرسوم الجمركية والعقوبات بحث المجتمعون إمكانية فرض تعرفات جمركية على السيارات الكهربائية الصينية، لكن المشاركين في القمة أعربوا عن مخاوفهم من عواقب ذلك على صادرات السيارات الألمانية إلى الصين، متفقين على ضرورة تحسين بنية الشحن للسيارات الكهربائية في ألمانيا، كجزء من جهود تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة في النقل.