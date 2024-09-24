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تضامن واسع في مواقع التواصل مع مُفتي سلطنة عمان

24 سبتمبر 2024
تضامن واسع في مواقع التواصل مع مُفتي سلطنة عمان

وطنا اليوم:أطلق ناشطون حملة تضامن واسعة مع مفتي سلطنة عُمان الشيخ أحمد الخليلي، بعد تعرضه لموجة إساءات على موقع “إكس”.
وبعد تضامنه التام مع قطاع غزة، ولبنان، واليمن في وجه العدوان الإسرائيلي والأمريكي، تعرض الشيخ الخليلي إلى إساءات من قبل مغردين أغلبهم خليجيون.
وزادت هذه الإساءات بعد إشادة الخليلي بقدرات جماعة أنصار الله “الحوثي” عقب قصف “تل أبيب” الأسبوع الماضي.
وتضمنت الإساءات نعت الشيخ الخليلي بألفاظ بذيئة، وفبركة صور مسيئة له.
وقال ناشطون إن مفتي سلطنة عُمان الشيخ أحمد الخليلي عبر عن موقف رجل الدين العربي المسلم بشجاعة، دون الاكتراث بالمنصب الرسمي الرفيع الذي يتقلده.
يشار إلى أن الشيخ الخليلي عبر عن موقفه تجاه القضية الفلسطينية منذ سنوات طويلة، ورفض خطوات التطبيع الأولية التي قامت بها سلطنة عُمان، بعد استضافة حاكمها الراحل السلطان قابوس لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.


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