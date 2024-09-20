استشهاد 5 أطفال في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

وطنا اليوم:أفادت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية، بأن غارة “معادية” استهدفت شقة سكنية في منطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية وجاءت في ساعة الذروة، مما تسبّب بخسائر بشرية، وأحصي إلى الآن خمسة أطفال شهداء.

وهرعت سيارات الإسعاف والصليب الأحمر والإطفاء التابعة للدفاع المدني اللبناني إلى المكان المستهدف، ويعملون على نقل الإصابات وسط انتشار للجيش.

وظهرت سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد فوق العاصمة اللبنانية بيروت في بث مباشر من رويترز الجمعة بعد أن قال سكان في الضاحية الجنوبية للمدينة إنهم سمعوا دويّ انفجار قوي.

وتحدث مصدران أمنيان بأن الضربة الإسرائيلية استهدفت قياديا بارزا بجماعة حزب الله اللبنانية.

كما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه نفّذ “ضربة محددة الهدف” في العاصمة اللبنانية بيروت الجمعة.

وأضاف أنه “نفذ ضربة محددة الهدف في بيروت، في هذه اللحظة، لا توجد تغييرات في الإرشادات الدفاعية لقيادة الجبهة الداخلية”.

ولم يقدم الجيش مزيدا من التفاصيل بينما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن الهجوم استهدف القيادي العسكري في حزب الله إبراهيم عقيل.