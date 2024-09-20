بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

استشهاد 5 أطفال في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

20 سبتمبر 2024
استشهاد 5 أطفال في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

وطنا اليوم:أفادت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية، بأن غارة “معادية” استهدفت شقة سكنية في منطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية وجاءت في ساعة الذروة، مما تسبّب بخسائر بشرية، وأحصي إلى الآن خمسة أطفال شهداء.
وهرعت سيارات الإسعاف والصليب الأحمر والإطفاء التابعة للدفاع المدني اللبناني إلى المكان المستهدف، ويعملون على نقل الإصابات وسط انتشار للجيش.
وظهرت سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد فوق العاصمة اللبنانية بيروت في بث مباشر من رويترز الجمعة بعد أن قال سكان في الضاحية الجنوبية للمدينة إنهم سمعوا دويّ انفجار قوي.
وتحدث مصدران أمنيان بأن الضربة الإسرائيلية استهدفت قياديا بارزا بجماعة حزب الله اللبنانية.
كما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه نفّذ “ضربة محددة الهدف” في العاصمة اللبنانية بيروت الجمعة.
وأضاف أنه “نفذ ضربة محددة الهدف في بيروت، في هذه اللحظة، لا توجد تغييرات في الإرشادات الدفاعية لقيادة الجبهة الداخلية”.
ولم يقدم الجيش مزيدا من التفاصيل بينما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن الهجوم استهدف القيادي العسكري في حزب الله إبراهيم عقيل.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:04

إطلاق نار جماعي يخلف قتلى وجرحى في ولاية ألاباما

19:56

العمل الإسلامي النيابية تختار العرموطي رئيسا وتناقش الضرائب والمناهج

19:51

القضاء الشرطي يحقق في تجاوزات أثناء القبض على مواطن

19:47

رئيس الوزراء يعرب عن التزام الحكومة بدعمها المطلق للجهاز القضائي

19:43

المستشفى الميداني الأردني نابلس/ 4 يباشر تقديم خدماته الطبية والعلاجية

19:39

صحفيون أردنيون يستنكرون إغلاق مكتب قناة الجزيرة في رام الله

19:32

هل ما فعلته اسرائيل سيدفع اصحاب القضية العادلة للاستسلام؟

19:29

جامعة البترا تكرم أكاديميَّيْن تم اختيارهما ضمن قائمة أفضل 2% من الباحثين في العالم حسب التخصص في التقرير السنوي الصادر عن جامعة ستانفورد للعام 2024

19:27

هيئة تنشيط السياحة والجمعية الاردنية اليابانية للصداقة وسفارة اليابان ينظمون فعالية احتفالاً بالذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسية

19:25

Orange Jordan Launches its Back-to-School Campaign, “Start Now and Don’t Wait, The Fastest Internet is Here”

19:24

أورنج الأردن تطلق حملة “ابدأ وما تستنى-النت الأقوى عنا” بمناسبة العودة إلى المدارس

19:14

حزب الله يشيع إبراهيم عقيل ويعلن معركة الحساب المفتوح

وفيات
الفايز ينعى العين الأسبق رياض الصيفيوفيات الأحد 22-9-2024وفيات الجمعة 20-9-2024وفيات الخميس 19-9-2024وفيات الأربعاء 18-9-2024