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باحث أردني يفكك شيفرة “أهرامات مصر” لتطفوا بكتلة وزن صفر 

منذ 47 ثانية
باحث أردني يفكك شيفرة “أهرامات مصر” لتطفوا بكتلة وزن صفر 

وطنا اليوم__ قدم الباحث الأردني في علم المصريات حذيفة المبيضين نظرية جديدة مفادها بأن قدماء المصريين قد طوعوا قوانين الطبيعة الخمسة، من الفيزياء والهندسة والرياضيات والمجال المغناطيسي الأرضي، وأيضاً معرفة عميقة في علم وخصائص الصخور لتمكين العملية في ظروف غاية في الدقة لإنتاج مجال مغناطيسي هائل يحقق مبدأ التنافر المغناطيسي بين كتلة الأرض وكتلة الحجر ليطفو الحجر بكتلة وزن صفر عن سطح الأرض ومن ثم يتم نقل ورفع الحجر ذاته بنفس الطريقة وفق معادلات رياضية وهندسية دقيقة للغاية .

 

وأفضت هذه الدراسة إلى كشف علمي كبير يفسر أحد أهم ألغاز التاريخ البشري وكيفية نقل ورفع الأحجار الضخمة في مصر القديمة لمسافات طويلة ولإرتفاعات شاهقة.

 

ويذكر أن الباحث المبيضين قال خلال لقاء مع الإعلامي المصري محمود سعد في القاهرة، إنه قد تمكن من الحصول على هذه المعرفة السرية من خلال تفكيك شيفرة النقوش والرسوم وأحرف اللغة المصرية القديمة حيث كانت تحتوي تلك الأشياء معلومات تم تشفيرها بطريقة غاية في التعقيد حيث كانت الطريقة إلى فك تلك الشيفرة من خلال دراسة ( رمزية ) تلك الأشياء بعيداً عن كونها لغة ونقوشات ورسومات فنية .


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