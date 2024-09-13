وفاة أضخم لاعب كمال أجسام في العالم

وطنا اليوم:توفي البيلاروسي إيليا يفيمشيك، الملقب بـ”أضخم لاعب كمال أجسام في العالم”، إثر نوبة قلبية مفاجئة عن عمر ناهز 36 عامًا.

وكان إيليا، المعروف باسم “جوليم”، يتبع نظامًا غذائيًا مكثفًا يتضمن تناول الطعام 7 مرات يوميًا، حيث يستهلك 16,500 سعر حراري، بما في ذلك 108 قطع من السوشي و2.5 كيلوغرام من شرائح اللحم، بحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وحمل بطل كمال الأجسام لقب “الوحش” نظرًا لوزنه الذي بلغ 340 رطلاً (نحو 140 كيلوغرامًا)، ويصل طوله إلى 6 أقدام و1 بوصة (نحو 186 سم)، فيما بلغ قياس صدره وعضلاته ذات الرأسين 25 بوصة (نحو 63 سم).

وتشير التقارير إلى أن إيليا تعرض لنوبة قلبية في منزله يوم 6 أيلول/سبتمبر، حيث كانت زوجته آنا تحاول إنعاشه بالضغط على صدره بينما كانت تنتظر وصول سيارة الإسعاف.

وقالت آنا لوسائل الإعلام المحلية في بيلاروسيا: “لقد صليت طوال هذا الوقت، على أمل أن يتعافى إيليا”. وأضافت: “بدأ قلبه ينبض مرة أخرى لمدة يومين، لكن الطبيب أعطاني الأخبار الرهيبة بأن دماغه قد مات”.

وأكدت صحيفة “كومرسانت” الروسية: “في 6 أيلول/سبتمبر، أصيب الرياضي بنوبة قلبية ودخل في غيبوبة، وتم تأكيد وفاته في 11 أيلول/سبتمبر”.

ورغم أنه لم يكن ينافس على المستوى المهني، إلا أن إيليا أصبح رمزًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تجاوز عدد متابعيه على إنستغرام 300 ألف معجب، يشاهدون تحطيمه للحدود البشرية.

عاش لاعب كمال الأجسام في بيلاروسيا، ثم في جمهورية التشيك، الولايات المتحدة، ودبي. ويُذكر أنه خلال فترة دراسته في بيلاروسيا كان وزنه 70 كيلوغرامًا، ولم يكن قادرًا على القيام بتمرين ضغط واحد. وعلق على مسيرته قائلاً: “تحولي هو نتيجة لسنوات من التدريب الشاق والانضباط، إلى جانب فهم فسيولوجيا التمرين والتغذية”.

وفاة إيليا ليست الأولى بين لاعبي كمال الأجسام في سن مبكرة، مما يثير تساؤلات حول المخاطر الصحية المرتبطة برياضة كمال الأجسام.