بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. منوعات

ازدهاراً غير مسبوق للنباتات على جبال السروات في السعودية

منذ 27 ثانية
ازدهاراً غير مسبوق للنباتات على جبال السروات في السعودية

وطنا اليوم:رصدت الأقمار الاصطناعية التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” صوراً عالية الدقة تُظهر ازدهاراً كثيفاً للغطاء النباتي على جبال السروات في جنوب غرب المملكة العربية السعودية.
وذكر طقس العرب أن هذا التحول الملحوظ في المناظر الطبيعية جاء نتيجة لتأثر المنطقة بموجات مطرية متتابعة خلال الأسابيع الماضية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:41

هآرتس: نتنياهو وحكومته يستعدون لطرد الأونروا والاستيطان في غزة

09:35

40 شهيدا وعشرات الجرحى في مجزرة إسرائيلية بالمواصي في خان يونس

09:30

مستقلة الانتخاب: تحويل 8 أشخاص من كوادر الهيئة للادعاء العام

09:19

أهالي الزرقاء يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار نوابهم

09:17

المحافظات تترقب ممثليها في البرلمان

08:32

د.طوقان : تعليق رحلات طيران اير كندا يلحق الضرر ب١١٠ الف مسافر يوميا 

08:20

نفاع اول الامناء العامين الذين ادلوا بصوتهم

08:12

نفاع اول الامناء العامين الذين ادلوا بصوتهم 

07:12

ارتفاع ضحايا فيضانات أمطار المغرب إلى 18 وفاة

06:07

أخ منفذ عملية معبر الكرامة يكشف حقيقة الوصية المتداولة

05:06

عشرات القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي لخيام في خان يونس

04:30

بن غفير يهاجم الرئيس الإسرائيلي ويتهمه بـ”التعاون مع دعاية حماس”

وفيات
وفيات الاثنين 9-9-2024وفيات الأحد 8-9-2024وفاة الشريف حسين بن ناصر بن جميل آل عونوفيات الجمعة 6-9-2024والدة العين جمال الصرايرة في ذمة الله