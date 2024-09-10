ازدهاراً غير مسبوق للنباتات على جبال السروات في السعودية

وطنا اليوم:رصدت الأقمار الاصطناعية التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” صوراً عالية الدقة تُظهر ازدهاراً كثيفاً للغطاء النباتي على جبال السروات في جنوب غرب المملكة العربية السعودية.

وذكر طقس العرب أن هذا التحول الملحوظ في المناظر الطبيعية جاء نتيجة لتأثر المنطقة بموجات مطرية متتابعة خلال الأسابيع الماضية.