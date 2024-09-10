أخ منفذ عملية معبر الكرامة يكشف حقيقة الوصية المتداولة

وطنا اليوم_علق كاسب الحويطي أخ منفذ عملية معبر الكرامة ماهر الجازي على الوصية التي انتشرت على الانترنت والتي قيل إن الجازي هو الذي كتبها قبل تنفيذ العملية التي أدت إلى مقتل 3 إسرائيليين.

وقال الحويطي على صفحته في “فيسبوك”: “أخواني الأحرار أهل الكرامة أهل الغيرة.. نرجو منكم أخذ الأخبار التي تخص الشهيد من مصدرها القنوات الرسمية، أو على هذه الصفحة، لأن بعض ما يتداوله الناس غير صحيح”.

وأضاف، “هذه الرسالة لا تمت لأخي بأي صلة”.

وأرفق المنشور بصورة لما قيل إنها وصية الجازي.

كما أصدرت عشيرة الحويطات، بيانا علقت فيه على العملية التي نفذها الجازي، حملت فيه المسؤولية الكاملة عما حدث عند جسر الملك حسين على عاتق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضافت: “دم ابننا الشهيد ليس أغلى من دماء أبناء شعبنا الفلسطيني ولن يكون آخر الشهداء”.

وأطلق الجازي النار من مسدس حربي يوم الأحد عند معبر الكرامة الذي يربط الضفة الغربية بالأردن، ما أدى إلى مقتل 3 حراس أمن إسرائيليين.