والدة العين جمال الصرايرة في ذمة الله

وطنا اليوم:تنعى عشيرتا الصرايره والبطوش بمزيد من الحزن والاسى وفاة المرحومة الحاجة رحمة محمود البطوش والدة معالي العين جمال الصرايرة والذي وافاها الاجل فجر اليوم الجمعه 6/9/2024، وسيشيع جثمانها الطاهر من مسجد الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب في المزار الجنوبي بعد صلاة الجمعة إلى مقبرة سدر المشهد بجوار مقبرة مؤته حيث سيوارى جثمانها الطاهر هناك.

وتقبل التعازي للرجال في ديوان الصرايره في مؤته اليوم الجمعه وغداالسبت من الساعة الرابعة وحتى الساعة الحادية عشرة ليلا ويومي الأحد والاثنين في بيت الكرك طريق المطار عمان والنساء تقبل التعازي في منزل معالي جمال الصرايرة الكائن في مطل مؤتة المزار ولمدة ثلاث ايام ابتداء من اليوم الجمعه.

تغمد الله الفقيده بواسع رحمته واسكنها فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون.