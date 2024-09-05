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عبد الله بن زايد ومهند هادي يبحثان جهود الاستجابة للأوضاع الإنسانية في غزة

5 سبتمبر 2024
عبد الله بن زايد ومهند هادي يبحثان جهود الاستجابة للأوضاع الإنسانية في غزة

وطنا اليوم_ بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، مع مهند هادي، المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الجهود المستمرة لدعم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

 

تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الإمارات وبرنامج الأغذية العالمي لتقديم المساعدات الغذائية العاجلة للمحتاجين في غزة، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها السكان هناك. وأكد الشيخ عبد الله بن زايد على التزام الإمارات بدعم الجهود الدولية الرامية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، مشددًا على أهمية توفير الدعم الضروري للفئات الأكثر تضررًا.

 

من جانبه، أشاد مهند هادي بالدور الإنساني الذي تقوم به الإمارات في المنطقة، وبالأخص في دعم الأوضاع الإنسانية في غزة، مؤكدًا على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتلبية احتياجات السكان وتعزيز الأمن الغذائي.


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