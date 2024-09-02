رفع سعر طن الطحين الموحد في الاردن

وطنا اليوم_قررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين ، رفع أسعار بيع طن الطحين الموحد المستخدم لإنتاج الخبز بنسبة 3.5 % لتسعيرة الشهر الحالي.

ووفقا للأسعار الجديدة، بلغ سعر الطحين الموحد ضمن تسعيرة الشهر الحالي 168.88 دنيار للطن مقابل 163.03 دينار للطن في تسعيرة الشهر الماضي، وبزيادة مقدارها 5.85 دينار للطن الواحد.

ويأتي قرار رفع أسعار الطحين بناء على الدراسة الشهرية التي تجريها وزارة “الصناعة”، لمعادلة كلف إنتاج الخبز وفق تحركات أسعار عناصر إنتاج الخبز خصوصا بعد تعديل أسعار مادة الديزل (السولار)، التي تشكل قرابة 40 % من كلف الإنتاج بطريقة مباشرة وغير مباشرة.

يشار إلى أن إعادة النظر بكلف إنتاج الخبز، لا يؤثر على واقع أسعار بيع هذه السلع الأساسية للمواطنين.

وقررت الحكومة أول من أمس، رفع أسعار الديزل (السولار) في تسعيرة الشهر الحالي بنسبة 2.7 %، ليصبح سعر اللتر 69.5 قرش للتر بدلا من 71.5 قرش، أي ما يعادل 20 فلسا عن كل لتر.

وتقوم وزارة الصناعة، بداية كل شهر، بتعديل أسعار مادة الطحين الموحد، إذ يتم تخفيض أسعار الطحين عند ارتفاع أسعار الديزل (السولار)، فيما تقوم برفع أسعار الطحين في حال تخفيض أسعار الديزل ، وفي حال ثبات أسعار الديزل تبقى أسعار الطحين ثابتة، وذلك للحفاظ على أسعار الخبز ثابته.

ويبلغ معدل استهلاك المملكة الشهري من مادة الطحين الموحد المخصص لإنتاج الخبز حوالي 52 ألف طن، أي ما يعادل قرابة 1750 طنا يوميا، فيما يصل استهلاك المملكة من مادة القمح إلى 90 ألف طن شهريا.

ويوجد في المملكة حوالي 2182 مخبزا منتشرا في عموم المملكة، تشكل المخابز الحجرية منها حوالي 1531 مخبزا، ونصف آلي 93 مخبزا، فيما يقدر استهلاك الفرد من مادة الخبز بحوالي 90 كيلوغراما سنويا، بحسب دراسات حكومية.

وتقوم وزارة “الصناعة” بشراء القمح وبيعه للمطاحن من أجل استخراج الطحين الموحد بنسبة 78 % وبيعه للمخابز، ونسبة استخراج النخالة 22 %، فيما تم تحديد سعر بيع النخالة بـ140 دينارا للطن، تسليم ظهر السيارة من باب المطحنة غير شامل ضريبة المبيعات.

وتسعى وزارة “الصناعة” لرفع الطاقة التخزينية للحبوب (القمح والشعير)، خلال الأعوام (2024-2026) من 1.6 مليون طن حاليا إلى 2.35 مليون طن.

ورصدت الحكومة، ضمن قانون الموازنة للسنة المالية للعام الحالي 288.5 مليون دينار لغايات دعم السلع الغذائية والاستراتيجية، بما فيها القمح والشعير.