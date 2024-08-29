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تكريم طالب المدرسة عدي أبو عبيد الذي عثر على 3500 دينار

منذ 13 ثانية
تكريم طالب المدرسة عدي أبو عبيد الذي عثر على 3500 دينار

وطنا اليوم:كرمت إدارة مدرسة عمار بن ياسر في الصريح بلواء بني عبيد بمحافظة اربد الطالب عدي ابو عبيد لامانته بعد أن عثر في الشارع العام على مبلغ 3500 دينار أثناء قدومه للمدرسة.
وسلم الطالب ابو عبيد المحفظة التي عثر بداخلها على المبلغ وهوية شخصية وأوراق ثبوتية حيث تواصلت الإدارة فورا مع صاحب المبلغ بعد التعرف عليه من خلال الهوية الشخصية.
واكدت إدارة المدرسة ان الطالب ابو عبيد مثالا للأمانة في تصرفه الذي يعكس القيم الإسلامية النبيلة والاخلاص والشيم الأردنية الأصيلة.


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